El euro sube y se cambia alrededor de 1,1450 dólares

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Fráncfort (Alemania), 16 jul (EFE).- El euro subió hoy y se cambió en una banda de fluctuación muy estrecha alrededor de 1,1450 dólares, nivel máximo desde hace cuatro semanas, ante la reducción de las presiones inflacionistas en Estados Unidos.

El euro se cambiaba hacia las 15:00 horas GMT a 1,1444 dólares, frente a los 1,1439 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,1467 dólares.

La reducción de las presiones inflacionistas en EE.UU. ha desinflado las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) subirá pronto sus tipos de interés, ahora en el rango entre el 3,5 y el 3,75 %.

Estas expectativas habían apuntalado la recuperación del dólar porque hubiera aumentado el diferencial con los tipos de interés de la zona del euro, que están en el 2,25 %.

Pero la guerra en Oriente Medio frena la caída del dólar porque es refugio de los inversores en situaciones de crisis.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1443 y 1,1476 dólares. EFE

aia/pcc