El euro supera 1,16 dólares tras la mejora de la confianza del consumidor en la eurozona

1 minuto

Fráncfort (Alemania), 23 oct (EFE).- El euro superó este jueves el nivel de 1,16 dólares en las últimas horas de la negociación europea tras la mejora de la confianza del consumidor de la zona del euro.

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1612 dólares, frente a los 1,1601 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1593 dólares.

La confianza del consumidor subió en la zona del euro en octubre 0,7 puntos, hasta 14,2 puntos, según datos de la Comisión Europea (CE).

Antes de la publicación de estas cifras, la moneda única se situó por debajo de 1,16 dólares ante el aumento de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, que impulsan la demanda del billete verde como activo seguro refugio.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que considera restricciones a las exportaciones de software a China.

No obstante, los inversores esperan que Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, prolonguen la tregua comercial cuando se reúnan.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación estrecha entre 1,1585 y 1,1620 dólares. EFE

aia/psh