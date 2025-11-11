El euro supera los 1,16 dólares tras las cifras de creación de empleo de EEUU

Fráncfort (Alemania), 11 nov (EFE).- El euro se pagó hoy en una banda estrecha alrededor del nivel de los 1,16 dólares, máximo desde finales de octubre, tras remontar después de la publicación de la caída de la creación de empleo en EE.UU. e ignorar el descenso de la confianza inversora en Alemania en noviembre.

El euro se cambiaba hacia las 16.00 GMT a 1,1598 dólares, frente a los 1,1551 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1575 dólares.

El sector privado creó en EE.UU. menos empleos en las últimas cuatro semanas hasta el 25 de octubre, una media de 11.250 empleos semanales menos, según cifras de ADP.

Además, la confianza inversora bajó en noviembre en Alemania en la medida que cae la esperanza en la capacidad política económica del Gobierno germano, según informó este martes el Centro para la Investigación Económica Europea (ZEW).

Pero la confianza inversora en la zona del euro mejoró en noviembre más de lo previsto.

En cambio, el acuerdo para reabrir la Administración estadounidense ha incrementado el apetito por el riesgo.

El miembro del comité ejecutivo del Banco Central Europeo Frank Elderson dijo en una entrevista con el diario Expansión, publicada este martes, que el nivel actual de los tipos de interés «es adecuado» y que dependerán de los datos para tomar las próximas decisiones reunión a reunión.

El gobernador del Banco Nacional Austríaco, Martin Kocher, también consideró este martes que los tipos de interés en el 2 % son adecuados.

El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, reiteró en una entrevista con el periódico portugués Diário de Notícias, publicada el lunes, que el nivel actual de los tipos de interés es apropiado.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1547 y 1,1604 dólares. EFE

