El euro supera los 1,17 dólares ante las tensiones comerciales entre EEUU y UE

2 minutos

Fráncfort (Alemania), 20 ene (EFE).- El euro subió y superó este martes los 1,17 dólares debido a las tensiones comerciales después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con aranceles a los países europeos que se oponen a que su país se anexione Groenlandia.

El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1732 dólares, frente a los 1,1635 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1728 dólares.

La confianza inversora subió con fuerza en enero en Alemania y en la zona del euro pese a las amenazas de nuevos aranceles de Trump

Se mantiene la aversión al riesgo y la debilidad del dólar en los mercados después de que Trump amenazara con imponer aranceles del 10 % a partir del 1 de febrero a los países europeos que manden tropas a Groenlandia y que se opongan a sus planes a anexionarla a EEUU (Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido y Países Bajos) y a aumentarlos hasta el 25 % el 1 de junio hasta que se alcance un acuerdo.

«El renovado interés de EEUU en adquirir Groenlandia crea tensión en la OTAN. Esta no es la primera crisis interna que vive la alianza, pero sí, con mucho, la más existencial», considera el estratega de crédito senior de UniCredit Stefan Kolek.

La crisis cuestiona profundamente el futuro de la OTAN y la fiabilidad de EEUU como aliado estratégico, añade Kolek, que prevé una volatilidad elevada en los mercados y poco apetito por el riesgo.

El efecto de esta crisis en el dólar puede ser mixto, «por un lado la aserción estadounidense puede apoyar al dólar, pero el papel desestabilizador de Estados Unidos puede empujarlo en la otra dirección», pronostica Kolek.

De momento, los inversores han optado por vender dólares y títulos del Tesoro estadounidense, por lo que ha subido la rentabilidad de la deuda estadounidense a diez años.

El interés del bono del Tesoro estadounidense a 10 años se situó en el 4,29 %, tras subir 6,8 puntos básicos, mientras que el rendimiento del título a 30 años escaló hasta el 4,93 %, tras avanzar 9,5 puntos básicos.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1632 y 1,1749 dólares. EFE

aia/psh