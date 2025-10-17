El euro supera los 1,17 dólares tras la distensión en Francia pero cae después

Fráncfort (Alemania), 17 oct (EFE).- El euro superó hoy los 1,17 dólares tras los avances políticos en Francia, aunque perdió algunas posiciones antes la publicación de las cifras de producción industrial de EEUU.

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1669 dólares, frente a los 1,1680 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1681 dólares.

El Gobierno francés de Sébastien Lecornu superó el jueves las dos mociones de censura presentadas por la ultraderecha y la izquierda radical.

Además, algunos miembros del Consejo de Gobierno del BCE dejaron entrever que no se van a apresurar a bajar más los tipos de interés, entre ellos el gobernador del Banco Central de Malta, Edward Scicluna, y el del Banco Nacional Austríaco, Martin Kocher.

El presidente del Bundesbank alemán, Joachim Nagel, dijo que no hay necesidad de modificarlos.

De momento, la inflación subió en la zona del euro en septiembre un 2,2 % interanual, cifras que respaldan que el BCE no modifique los tipos.

La guerra comercial entre EEUU y China y las expectativas de bajadas de los tipos de interés de la Reserva Federal (Fed) lastran al dólar.

También el cierre del Gobierno estadounidense, que continuará la próxima semana.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación estrecha entre 1,1658 y 1,1727 dólares. EFE

