El euro supera los 1,18 dólares, máximo desde hace cuatro meses

Fráncfort (Alemania), 26 ene (EFE).- El euro superó este lunes los 1,18 dólares, máximo desde hace cuatro meses, y se acercó a los 1,19 dólares ante la debilidad del billete verde tras rumores de intervención de EEUU y Japón para apoyar el yen.

El euro se cambiaba hacia las 09.50 horas GMT a 1,1859 dólares, tras llegar hasta 1,1876 dólares y frente a los 1,1756 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

No obstante, el euro perdió posiciones después de que la confianza empresarial se mantuviera en Alemania en enero.

La confianza empresarial se mantuvo en enero en Alemania porque la economía alemana comienza el año con poco impulso debido al deterioro en el sector servicios y pese la mejora en el sector manufacturero.

El índice de confianza empresarial en el conjunto de Alemania del Instituto de Investigación Económica alemán (Ifo) se mantuvo en enero en 87,6 puntos, como diciembre.

En el mercado de divisas circularon rumores de una intervención coordinada de EEUU y Japón para apoyar al yen.

El Banco de la Reserva Federal de Nueva York contactó el viernes a posibles contrapartes comerciales para verificar tasas de cambio disponibles en el par dólar-yen, informó el diario financiero estadounidense «The Wall Street Journal».

Estas verificaciones con frecuencia proceden a una intervención, por lo que los inversores redujeron sus posiciones en dólares el viernes.

Un yen fuerte debilitará al dólar a corto plazo y puede desencadenar inflación en EEUU, algo que dificultará el trabajo de la Reserva Federal (Fed), que el miércoles decidirá que hacer con sus tipos de interés. EFE

