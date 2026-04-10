El euro termina la semana en 1,1726 dólares tras subir la inflación en Estados Unidos

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Berlín, 10 abr (EFE).- El euro subió este viernes un 0,21 %, hasta los 1,1726 dólares, en una jornada en la que se difundió que la inflación interanual en EE.UU. se situó en marzo en el 3,3 % por los altos precios de los carburantes debido a la guerra en Irán.

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1726 dólares, frente a los 1,1676 dólares de la víspera, tras experimentar una ligera subida al término de una semana marcada por el alto el fuego temporal acordado por EE.UU. e Irán y el anuncio de negociaciones entre representantes de ambos países en Islamabad este fin de semana.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,1711 dólares, frente a los 1,685 dólares de la víspera.

El euro ganó valor frente al billete verde pese a que, en Alemania, la mayor economía de Europa, la inflación en marzo alcanzó el 2,7 %, un 1,1 % más que en febrero, según el cómputo definitivo ofrecido este viernes por la Oficina Federal de Estadística (Destatis).

En ese incremento, el alza de los productos energéticos fue clave, porque «en particular los combustibles y el petróleo de calefacción se han encarecido bruscamente para los consumidores desde el inicio de la guerra de Irán» el 28 de febrero, señaló Destatis en un comunicado.

En EE.UU., la subida del Índice de Precios de Consumo (IPC) fue del 0,9 % en marzo, por lo que la inflación interanual se situó en el 3,3 %, la tasa más alta desde mayo de 2024.

La tasa de marzo está en consonancia con los pronósticos del mercado, que estimaban una subida considerable frente al 2,4 % de febrero.

El índice de energía se ubicó como el principal motor de la subida, con un crecimiento del 10,9 % en marzo, debido a un aumento del 21,2 % en el índice de la gasolina, que representó casi tres cuartas partes del alza mensual del índice general. EFE

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