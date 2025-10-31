El euro tiende ligeramente a la baja tras una semana convulsa

Berlín, 31 oct (EFE).- El euro ha tenido este viernes ligeramente a la baja tras una semana convulsa, marcada por las decisiones de intereses de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) y del Banco Central Europeo (BCE), que hicieron que hubiera permanentes oscilaciones en la moneda única.

El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1540 dólares, frente a los 1,1566 dólares de las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo fijo hoy el tipo de cambio de referencia en 1,1554 dólares.

Los datos de la inflación en Francia tuvieron pocas repercusiones en el mercado de divisas.EFE

