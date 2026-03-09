El Eurogrupo, listo para desempolvar su arsenal anticrisis energéticas por la guerra

Bruselas, 9 mar (EFE).- Los ministros de Economía de la eurozona (Eurogrupo) se preparan para tomar medidas frente al impacto económico del conflicto en Oriente Medio inspiradas en las que adoptaron durante la crisis energética por la guerra en Ucrania, aunque con cautela por la incertidumbre sobre la duración y amplitud de este nuevo conflicto.

«Estamos abiertos a discutir medidas en función de cómo se manifieste la crisis en las próximas semanas. Tenemos una caja de herramientas que utilizamos (…) en 2022 con la invasión de Rusia a Ucrania, pero no estamos ahí todavía. Estamos siguiendo la situación y somos también conscientes de que hay que ajustarlas y adaptarlas», dijo el presidente del Eurogrupo, Kyriakos Pierrakakis, a su llegada al encuentro.

Los ministros europeos abordaron este lunes el posible impacto económico de la guerra desatada por los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán y las represalias de Teherán sobre países del Golfo, que ha disparado los precios del crudo y el gas y afectado al tráfico de recursos por el estrecho de Ormuz por el temor a ataques.

Los socios coinciden en que es necesario monitorizar de cerca una situación extremadamente incierta y volátil y anticipan que el impacto para la economía europea será mayor cuanto más dure. Si se prolonga, derivará en un aumento de la inflación motivado por el encarecimiento de la energía y en una baja actividad económica, explicó el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis.

«Por eso es importante desescalar el conflicto lo antes posible. Cuanto antes pase, más contenido será el impacto», dijo.

El titular de Economía, Comercio y Empresa de España, Carlos Cuerpo, destacó que el efecto económico de la guerra ya se nota en los bolsillos de los españoles dada la subida de precios de gasolina y gasóil, y aseguró que el Gobierno actuará para proteger a ciudadanos y empresas según cómo evolucionen los acontecimientos.

«Tenemos claras cuáles son las medidas que pueden implementarse y vamos a ir poniéndolas sobre la mesa en función de cómo se vaya desarrollando la situación», dijo el ministro, quien también señaló que cuentan con la experiencia de Ucrania.

También el titular de Finanzas irlandés, Simon Harris, abogó por ir «paso a paso» al adoptar medidas, puesto que «es difícil predecir si (este conflicto) va a durar días, semanas o meses» y «se requiere una respuesta muy diferente» dependiendo del escenario.

En respuesta a la crisis por Ucrania, que disparó la inflación de la eurozona por encima del 10 %, Bruselas dio flexibilidad a los Estados miembro para aprobar ayudas públicas, desde subvenciones directas a rebajas de impuestos pasando por líneas de avales a empresas.

Liberación de reservas

A nivel internacional, una de las medidas ejecutadas en 2022 fue la liberación de reservas estratégicas de petróleo para suavizar el aumento de precios, algo que el G7 volvió a poner sobre la mesa hoy.

El ministro de Finanzas francés, Roland Lescure, cuyo país ostenta actualmente la presidencia rotatoria de este foro, convocó una reunión telemática del G7 antes del Eurogrupo y tras ella informó de que están dispuestos a adoptar «todas las medidas necesarias» para estabilizar los mercados de hidrocarburos.

La liberación de las reservas en coordinación con la Agencia Internacional de la Energía (AIE) es una de las posibles líneas de actuación que citó el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, y también cuenta con el respaldo del ministro español.

Desde su creación en 1973, la AIE ha coordinado en cuatro ocasiones la liberación de petróleo almacenado para atajar episodios de subidas de precio del crudo, la última en 2022, cuando se sacaron al mercado un total de 180 millones de barriles para garantizar el suministro tras la agresión de Rusia sobre Ucrania. EFE

