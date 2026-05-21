El Eurogrupo aborda el deterioro de las perspectivas económicas por la guerra

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Nicosia, 21 may (EFE).- Los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (el Eurogrupo) abordarán en Chipre la situación de la economía en este área, cuyas perspectivas han quedado ensombrecidas por la guerra en Oriente Medio, así como las medidas destinadas a paliar el impacto de la misma para las que algunos países reclaman mayor flexibilidad fiscal.

La discusión se producirá apenas 24 horas después de que la Comisión Europea haya rebajado tres décimas las perspectivas de crecimiento del área del euro para este año, hasta el 0,9 %, y elevado la proyección de inflación en un punto, al 3 %, por el ‘shock’ energético que ha generado el conflicto y el cierre del estrecho de Ormuz.

Los ministros prestarán especial atención a la evolución de los mercados energéticos y, aunque no será el centro de la discusión como en reuniones anteriores, se espera que aborden las medidas adoptadas hasta el momento para aliviar el aumento de los precios.

Pese al empeoramiento de las perspectivas, Bruselas insiste en que estas deben ser acotadas en el tiempo y centrarse en los hogares y empresas más vulnerables para evitar engrosar unos niveles ya altos de deuda y déficit públicos, pero algunos países reclaman más margen fiscal.

Italia pidió la semana pasada ampliar la flexibilidad que ya dan las reglas fiscales para aumentar el gasto en defensa -hasta un 1,5 % del PIB hasta 2028- con el fin de incluir en ese margen también gasto destinado a energía, de modo que no compute en el déficit.

La propuesta es similar a la que llevó España, primero a la cumbre de líderes en Chipre y después al Eurogrupo, para extender la flexibilidad al gasto que refuerce la «soberanía energética».

“Al igual que la cláusula nacional de escape ha permitido proteger el gasto en defensa, que se considera prioritario, la flexibilidad de las reglas fiscales actuales debería también poder amparar esa inversión en energía, renovables y transición verde como área que es fundamental para conseguir mayor seguridad económica y estratégica europea”, argumentan fuentes del Ministerio de Economía español, que auguran que se tratará el tema puesto que no hay resolución del conflicto «en el horizonte».

Sin embargo, entre la mayoría del Eurogrupo falta, de momento, el «impulso» para ello. “Tenemos mucho menos espacio fiscal del que teníamos hace unos años y en los mercados de bonos hay nerviosismo, así que no parece el momento para hacer cambios repentinos, y potencialmente caros, a nuestro marco fiscal”, apunta un alto funcionario europeo.

Por otro lado, el Eurogrupo mantendrá un debate sobre el acceso a la vivienda asequible con el foco puesto en sus efectos sobre la competitividad – en términos de inflación, movilidad laboral o crecimiento- y en compartir buenas prácticas en un área donde los Estados tienen las competencias, pero la UE quiere actuar más ante el aumento de precios (del 61% en la última década).

España defenderá la «necesidad a nivel europeo de que haya más financiación pública, mejor regulación» y se impulse el Plan de Vivienda Asequible europeo, según fuentes del Ministerio de Economía.

Por último, los ministros serán informados de los avances en el euro digital, dónde las capitales aguardan a que la Eurocámara apruebe, previsiblemente en julio, su postura sobre la regulación de la futura divisa para negociar después el texto definitivo con vistas a lograr un acuerdo este mismo año.

Por la tarde se unirán el resto de los Veintisiete (Ecofin) para un almuerzo centrado en la competitividad del bloque en el actual entorno geopolítico y una sesión de trabajo sobre las “stablecoins”, que, si bien será “técnica”, llega en un momento de advertencias de algunos bancos centrales sobre sus riesgos para la estabilidad financiera y la política monetaria.

El sábado, los Veintisiete debatirán con el FMI sobre las fórmulas para financiar sus crecientes necesidades de inversión en defensa, energía, digitalización o pensiones en un momento de estrechez presupuestaria en muchos países. EFE

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