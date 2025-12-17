El ex número 3 del Partido Socialista español, investigado por corrupción, denuncia una persecución «propia de la Inquisición»

El ex número tres del Partido Socialista español y antiguo hombre de confianza del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, en el centro de una investigación sobre una amplia red de corrupción, defendió este miércoles su inocencia y dijo ser víctima de una persecución «propia de la Inquisición».

Santos Cerdán, sospechoso de ser el hombre clave en una trama para cobrar dinero a cambio de concesiones irregulares de obras públicas, estuvo en prisión preventiva desde junio hasta noviembre, cuando el juez lo dejó en libertad provisional con medidas cautelares.

Su salida de la cárcel ocurrió luego de que se divulgara un voluminoso informe policial que describió a Cerdán como el «enlace» que gestionaba el cobro de mordidas a empresas, de las que obtenía un «2% neto del importe de adjudicación» a través de un testaferro, según revelaron medios españoles.

«Es absolutamente falso», se defendió Cerdán el miércoles ante una comisión de investigación del Senado, donde algunos senadores lo acusaron de que se «enriquecía» gracias a la trama.

«No pertenezco a ninguna trama corrupta ni soy la cabeza de ninguna trama corrupta», aseveró, al tiempo que dijo ser víctima de «especulaciones policiales extremadamente imaginativas».

«La forma de perseguir es la propia de la Inquisición», resumió.

Este caso es especialmente sensible para Pedro Sánchez, toda vez que también involucra al exministro y antigua mano derecha del dirigente socialista, José Luis Ábalos, y a un cercano asesor de este último, Koldo García.

Ábalos y García serán juzgados próximamente por corrupción en una ramificación de la vasta investigación judicial.

Sánchez se ha disculpado varias veces ante los españoles, asegurando que ignoraba todo del caso y que el Partido Socialista, del que es secretario general desde 2017, nunca se benefició de financiación ilegal.

Al ser interrogado sobre esta última posibilidad, Cerdán, que fue número tres del Partido Socialista entre julio de 2021 y junio de 2025, la negó «rotundamente».

Junto a Ábalos y García, Cerdán jugó un papel esencial en el ascenso de Sánchez al liderazgo socialista en 2017 tras unas primarias, cuando ya se le daba políticamente por muerto tras una primera breve etapa al frente del partido.

Aquel ascenso se forjó en una gira por España en coche de Sánchez y sus colaboradores, por lo que la oposición se suele referir despectivamente a ellos como «el clan del Peugeot».

