El ex primer ministro británico Rishi Sunak será asesor de Microsoft y Anthropic

Londres, 10 oct (EFE).- El ex primer ministro conservador británico Rishi Sunak ha anunciado que trabajará como asesor estratégico para Microsoft y la firma de inteligencia artificial Anthropic y donará sus honorarios a su fundación The Richmond Project, que fomenta las competencias matemáticas entre los niños.

El comité parlamentario de control Acoba ha recordado que Sunak, que sigue siendo diputado, no podrá hacer gestiones ante el Gobierno ni participar en contratos públicos hasta 2026, aunque está autorizado a asesorar en asuntos macroeconómicos y geopolíticos que no entren en conflicto con sus anteriores funciones en Downing Street.

Además de estas colaboraciones, el exlíder ‘tory’ mantiene un puesto de asesor en el banco Goldman Sachs, donde trabajó al inicio de su carrera.

Durante su mandato como jefe del Gobierno entre octubre de 2022 y julio de 2024, Sunak impulsó la regulación tecnológica y la seguridad de la inteligencia artificial, organizando una cumbre sobre el tema en 2023.

«Hace tiempo que creo que la tecnología transformará nuestro mundo y jugará un papel clave en la definición de nuestro futuro», afirmó al anunciar sus nuevos cargos en la red laboral LinkedIn.

Sunak explicó que el mundo está «al borde de una revolución tecnológica cuyo impacto será tan profundo como el de la revolución industrial, y se notará más rápidamente».

«En mi papel de asesor sénior, quiero ayudar a estas empresas a garantizar que este cambio aporte mejoras en la vida de todos», declaró. EFE

