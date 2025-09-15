El ex primer ministro tailandés Thaksin es trasladado a un pabellón médico de la cárcel

Bangkok, 15 sep (EFE).- El ex primer ministro tailandés Thaksin Shinawatra ha sido trasladado a un pabellón médico dentro de la cárcel de Bangkok donde cumple desde el martes pasado una pena de un año de prisión, informó este lunes su abogado.

El exdirigente, de 76 años, fue ubicado hoy en una sala médica junto a los reos de mayor edad y debido a las enfermedades crónicas que sufre, dijo a medios locales el letrado Vinyat Chatimontri, a la salida del centro penitenciario Klong Prem.

El influyente exmandatario, cuyo clan ha dominado la política tailandesa en las últimas décadas, fue enviado a prisión la semana pasada a raíz de que el Tribunal Supremo determinara que evitó indebidamente el ingreso en la cárcel a su vuelta al país en 2023.

El poderoso político fue detenido para cumplir varias penas pendientes por corrupción en agosto de ese año, cuando regresó a Tailandia coincidiendo con el retorno al poder de su partido, el Pheu Thai, después de 15 años exiliado en Dubái huyendo de la Justicia.

No obstante, Thaksin no llegó a dormir una sola noche en prisión y fue trasladado a un hospital fuera del penal, donde pasó seis meses de condena y recibió una amnistía parcial que le rebajó las condenas a un año de cárcel.

En febrero de 2024, el exdirigente fue puesto bajo un régimen de arresto domiciliario y recobró la libertad plena en agosto de ese año.

Sin embargo, el pasado martes, el Tribunal Supremo estimó que Thaksin recibió un trato privilegiado, al señalar que el tiempo bajo custodia en el hospital no podía «computarse por su condena» y decidió enviarlo a prisión para cumplir un año de cárcel.

Thaksin, el primer exmandatario encarcelado en la historia del país, cumplió hoy los cinco días de aislamiento como protocolo por la covid-19 y recibió la primera visita de familiares, entre ellos su hija Paetongtarn, destituida en agosto como primera ministra mediante una controvertida decisión del Tribunal Constitucional.

La exdirigente afirmó tras la visita que su padre se encuentra «fuerte» y que los guardias le han cortado el pelo, tal y como estipulan las reglas del penitenciario.

El abogado, por su parte, insistió en que Thaksin está siendo tratado como cualquier otro preso, recoge el portal de noticias Khaosod.

Thaksin entró en prisión 11 días después de que su hija fuera apartada del poder y tras ser absuelto el 22 de agosto de una acusación de lesa majestad. EFE

