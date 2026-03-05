El exaliado de Trump Lev Parnas lanza su candidatura demócrata al Congreso

2 minutos

Miami (EE.UU.), 5 mar (EFE).- El empresario de origen ucraniano Lev Parnas, que fue donante del presidente Donald Trump y uno de los impulsores del movimiento ‘Make America Great Again’ (MAGA), lanzó su candidatura al Congreso por el Partido Demócrata para las elecciones de medio mandato de noviembre próximo en Estados Unidos.

«No me quedaré callado, no me quedaré al margen y es por eso que me presento para el Congreso de los Estados Unidos en el distrito 27 de Florida», dijo Parnas, exaliado de Trump, en una retransmisión en directo en la red social X.

Parnas busca el escaño de la republicana María Elvira Salazar, de origen cubano, que cubre varias áreas del condado de Miami-Dade, entre ellas la Pequeña Habana.

«Me postulo porque conozco el sistema, el sistema de Donald Trump desde dentro, porque ayudé a construir MAGA», subrayó.

Parnas, de 54 años, concurrirá a las primarias por el Partido Demócrata alegando que para «desmantelar la corrupción» que rodea al movimiento que él contribuyó a crear.

Parnas saltó a la fama en 2019 cuando fue arrestado en Washington, acusado de canalizar dinero ruso a políticos republicanos para ganar influencia y fue sentenciado a 20 meses de prisión en 2022.

También está considerado como uno de los mayores donantes del movimiento MAGA en sus inicios y fue el encargado de presionar a funcionarios ucranianos para que anunciaran una investigación de corrupción contra el expresidente Joe Biden (2021-2025) y su hijo Hunter.

Tras su arresto, el ahora candidato se transformó en una figura central durante el primer juicio político de Trump, en 2019, y proporcionó gran cantidad de documentación que demostraban su acceso directo al entonces presidente y a su abogado Rudy Giuliani, pese a que estos lo desmentían.

Desde entonces, aseguró esta semana que su trayectoria ha dado un giro.

«Me vi envuelto en uno de los mayores escándalos políticos de la historia moderna de Estados Unidos, pero algo importante ocurrió en ese momento», sostuvo en la retransmisión.

El empresario es el tercero en sumarse a la contienda primaria demócrata de Miami-Dade después del empresario y político Richard Lamondin y el abogado Robin Peguero. EFE

