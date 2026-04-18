El excandidato presidencial del correísmo irá a juicio en Ecuador por asociación ilícita

3 minutos

Quito, 18 abr (EFE).- El excandidato presidencial del correísmo en 2021, Andrés Arauz, irá a juicio en Ecuador junto a otras seis personas vinculadas a la Revolución Ciudadana, el partido de la oposición liderado en la distancia por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), por un presunto delito de asociación ilícita en el denominado caso Ligados.

La Corte Nacional de Justicia (CNJ) explicó en un comunicado la madrugada de este viernes que la magistrada determinó que existen indicios «suficientes, graves y fundados» para presumir la participación de los procesados en el delito de asociación ilícita.

Arauz, que reside en México con estatus de refugiado, tuvo que regresar a Ecuador en junio de 2025 para cumplir con la primera de las comparecencias periódicas ante la Corte Nacional de Justicia por esta causa, en la que se declaró víctima de «persecución política».

El caso Ligados es una investigación donde, según la Fiscalía, dirigentes de Revolución Ciudadana buscaban hacerse con el control de diversas instituciones públicas, como la Superintendencia de Bancos, a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Este es un órgano de siete miembros elegidos por votación popular que se encarga de designar a diferentes autoridades estatales, entre ellas al fiscal general.

Los otros seis procesados llamados a juicio son Esther Cuesta, exasambleísta de Revolución Ciudadana; Nicole Bonifaz, consejera de Participación Ciudadana; Augusto Verduga, exconsejero de Participación Ciudadana; Yadira Saltos, exconsejera de Participación Ciudadana; Eduardo Franco Loor, exconsejero de Participación Ciudadana y Raúl González, exsuperintendente de Bancos.

La investigación se inició a raíz de una denuncia y un allanamiento ejecutado el 24 de enero de 2025 en las instalaciones del CPCCS, en el que se incautaron los teléfonos móviles del exconsejero Augusto Verduga, cuya información «habría revelado la planificación y estrategias delictivas puestas en marcha para tomar del control de la institucionalidad del Estado», según la Fiscalía.

«No me callarán, hoy la justicia ha vuelto a ser usada como herramienta de presión política, persecución y hostigamiento», dijo Bonifaz en un video en redes sociales este sábado tras conocerse la noticia.

Por su parte, Verduga publicó en X que se «acaba de dictar auto de llamamiento a juicio en contra de todos los procesados en la farsa llamada caso Ligados. Viniendo de esta delincuente con toga, esta resolución es, para nosotros, una medalla».

«Los citados procesados habrían conformado una estructura organizada y coordinada, mediante la cual habrían buscado controlar instituciones del Estado, con la finalidad de beneficiar indebidamente a determinados postulantes en procesos de designación», añadió la CNJ en su comunicado. EFE

af/gad