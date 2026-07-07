El excandidato Sánchez reconoce la proclamación de Fujimori en Perú, pero insiste en «irregularidades»

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El excandidato izquierdista a la presidencia de Perú Roberto Sánchez reconoció este lunes la proclamación de Keiko Fujimori como presidenta electa, aunque insistió en afirmar que el proceso electoral estuvo marcado por irregularidades.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamó el viernes a la líder conservadora como presidenta electa para el período 2026-2031, cerrando un capítulo importante de los ajustados comicios del país.

Según el conteo final, Fujimori obtuvo en el balotaje 50,135% de los votos, frente al 49,865% de Sánchez.

«Reconocemos que el Jurado Nacional de Elecciones haya proclamado oficialmente los resultados electorales», indicó Sánchez en un comunicado conjunto de su partido, Juntos por el Perú, y otras dos agrupaciones de izquierda.

«Sin embargo, ello no implica renunciar al derecho de señalar y denunciar las irregularidades que se presentaron durante el proceso electoral», agrega el comunicado firmado por Sánchez y por los líderes de los partidos Obras (centro izquierda) y Ahora Nación (izquierda).

Las tres agrupaciones anunciaron una coalición parlamentaria de oposición para un «control político firme» y para «restablecer la paz» en el país.

Entre otras banderas, defienden la derogación de un conjunto de leyes aprobadas en los últimos años por el parlamento que, a su juicio, favorecen al crimen, y la libertad del exmandatario Pedro Castillo, preso tras un fallido autogolpe de Estado en 2022.

El conteo de la segunda vuelta, el 7 de junio, demoró tres semanas en completarse, y desde que perdió la delantera Sánchez ha cuestionado la legitimidad de los resultados, alegando irregularidades en los votos del exterior.

El JNE ya rechazó un pedido para anular estos votos por considerar infundadas sus alegaciones y Sánchez acudió la semana pasada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuestionando los resultados.

Keiko Fujimori recibirá sus credenciales el 15 de julio y asumirá el cargo el día 28 para suceder al mandatario interino José María Balcázar, y gobernar hasta 2031.

La hija de Alberto Fujimori (1990-2000) había disputado y perdido la presidencia en tres ocasiones.

Su victoria marca el regreso del fujimorismo al poder, un cuarto de siglo después de la caída de su padre, fallecido en 2024 y cuyo legado divide profundamente a los peruanos.

Perú ha tenido ocho presidentes diferentes en la última década. Varios de ellos fueron destituidos por el Congreso o renunciaron antes de correr la misma suerte.

cm/mel/cr