El excoronel venezolano Verdú Torrelles rechaza ser extraditado a Argentina por España

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Madrid, 10 jun (EFE).- El excoronel venezolano Ephraín Enrique Verdú Torrelles, de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), rechazó este miércoles ser extraditado por España a Argentina, donde la justicia lo reclama en una causa por delitos de lesa humanidad.

En una comparecencia por videoconferencia ante el juez Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional española, Verdú Torrelles manifestó que no consiente su entrega a Argentina, según informaron a EFE fuentes jurídicas.

Ahora el caso pasará a la Sala de lo Penal de la Audiencia, que convocará una vista para estudiar la extradición, lo habitual en este tipo de procedimientos en España. EFE

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