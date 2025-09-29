El exdirigente tailandés Thaksin pide un indulto real tras condena a un año de cárcel

Bangkok, 29 sep (EFE).- El influyente ex primer ministro tailandés Thaksin Shinawatra ha solicitado un indulto al rey Vajiralongkorn, después de que el Tribunal Supremo lo condenara este mes a un año de cárcel, pena que ya está cumpliendo, según informó este lunes su abogado, Winyat Chartmontree.

«Se ha presentado una solicitud (de indulto real). Sin embargo, no tengo comentarios al respecto. Presentar dicha solicitud es un derecho de cualquier recluso (…). Todo recae en la prerrogativa y benevolencia real de Su Majestad y no puedo decir nada más», declaró el letrado a los medios tras visitar a Thaksin en la prisión de máxima seguridad de Bangkok donde ingresó a principios de mes.

El Supremo tailandés dirimió el 9 de septiembre que el ex primer ministro, figura clave de la política tailandesa en las últimas décadas, debía cumplir un año de prisión por haber pasado parte de una condena previa por corrupción en un hospital en lugar de en la cárcel.

Los 180 días que Thaksin estuvo hospitalizado bajo custodia policial al alegar problemas de salud «no pueden computarse por su condena», explicó entonces la corte.

El poderoso exmandatario regresó a Tailandia en agosto de 2023, tras 15 años de exilio en Dubái, huyendo de la Justicia, y justo cuando su partido, el Pheu Thai, recuperó el poder.

A su vuelta, fue detenido para cumplir varias penas pendientes por corrupción, pero se le permitió permanecer en un hospital bajo custodia policial.

En esa ocasión ya pidió un indulto al monarca, quien meses después le concedió una reducción de condena de ocho años a uno.

El clan político de la familia Shinawatra fue recientemente desbancado del poder en Tailandia con la destitución el 29 de agosto de Paetongtarn Shinawatra, hija de Thaksin, quien se dice que gobernaba en su sombra, por parte del Tribunal Constitucional.

La caída de Paetongtarn se produjo después de que el influyente político camboyano Hun Sen filtrara una conversación en la que la exdirigente criticaba al Ejército en el marco del conflicto territorial que arrastran los dos países vecinos, lo cual derivó en una crisis política en Bangkok.

El cargo que Paetongtarn dejó vacante lo ocupa ahora Anutin Charnvirakul, líder del conservador Bhumjaithai, quien se erigió ganador en una votación parlamentaria y en principio convocará elecciones anticipadas el próximo enero. EFE

