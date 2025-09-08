El exdirigente tailandés Thaksin vuelve al banquillo sin los Shinawatra en el poder

Bangkok, 8 sep (EFE).- El influyente ex primer ministro de Tailandia Thaksin Shinawatra volverá a sentarse en el banquillo este martes, esta vez después de que su hija fuera destituida como primera ministra, cuando el Tribunal Supremo decidirá si recibió un trato privilegiado que le ayudó a evitar la cárcel en 2023.

La corte tailandesa emitirá el martes a las 10.00 hora local (3.00 GMT) su fallo sobre este caso, que analiza si el Departamento de Correccionales actuó conforme a la ley al permitir a Thaksin cumplir condena en un hospital y no en la cárcel al regresar a Tailandia en 2023, tras 15 años exiliado en Dubái huyendo de la Justicia.

Thaksin, de 76 años, volvió este lunes a Tailandia en su avión privado tras un abrupto viaje a Dubái el jueves por la noche, lo que suscitó rumores de que pudiera haber escapado del país de nuevo.

Su viaje se produjo horas antes de la votación parlamentaria prevista el pasado viernes para elegir a un nuevo dirigente tras la destitución el 29 de agosto de su hija Paetongtarn Shinawatra como primera ministra por críticas al Ejército.

La cámara baja votó por el conservador Anutin Charnvirakul, quien gobernará los próximos meses, hasta que se celebren elecciones.

El padre de Paetongtarn salió bien parado de otro juicio el pasado 22 de agosto, cuando la formación Pheu Thai -que lidera en la sombra- todavía gobernaba.

Un tribunal de Bangkok lo absolvió entonces de una acusación de lesa majestad, arma empleada en ocasiones contra opositores y activistas, por acusar en una entrevista al Consejo Privado de la Casa Real -órgano que asesora al rey- de organizar la sublevación militar que derrocó en 2014 al Ejecutivo de Yingluck Shinawatra, hermana menor de Thaksin.

El magnate, figura clave de la política tailandesa en las últimas décadas, regresó al país en agosto de 2023, el mismo día en el que el Pheu Thai asumió de nuevo el control del Gobierno, y estuvo hospitalizado hasta principios de 2024, cuando obtuvo la libertad condicional sin haber pasado una sola noche en prisión.

Aunque el veterano fue detenido en agosto de 2023 para cumplir varias condenas pendientes por corrupción, evitó la cárcel alegando problemas de salud, un argumento que está siendo revisado ahora, cuando el exmandatario de 76 años mantiene una nutrida agenda de viajes al exterior y apariciones públicas.

Se espera que Thaksin acuda mañana al tribunal, después de que su viaje a Dubái fuera justificado por motivos de salud por el propio exdirigente, así como su hija y cercanos colaboradores al clan Shinawatra.

El político hizo este lunes una parada en la vecina Singapur para un chequeo médico, según dijeron fuentes al diario Straits Times.

De acuerdo con la cadena pública Thai PBS, en el peor de los casos el tribunal podría declarar inválidos los primeros seis meses de hospitalización bajo custodia policial y ordenar que el exmandatario cumpla ese tiempo en prisión.

«El 8 de mayo, el Consejo Médico suspendió las licencias profesionales de dos médicos del Hospital General de la Policía por proporcionar información médica falsa sobre la gravedad del estado de Thaksin para justificar su ingreso», añadió Thai PBS. EFE

