El exdirigente Thaksin Shinawatra regresa a Tailandia en vísperas de sentencia judicial

Bangkok, 8 sep (EFE).- El ex primer ministro tailandés Thaksin Shinawatra regresó este lunes a Tailandia tras un viaje a Dubái, cuando está previsto que la Corte Suprema dicte el martes sentencia en un proceso que podría enviarlo a prisión por presuntamente haber exagerado su historial médico para evitar la cárcel.

El influyente político de 76 años aterrizó a bordo de su avioneta privada en el aeropuerto internacional Don Mueang cerca de las 15.00 locales (8.00 GMT), en un vuelo procedente de Singapur, donde hoy hizo una parada de varias horas para un chequeo médico, según el diario local Straits Times.

Thaksin salió abruptamente de Tailandia el jueves por la noche con destino a Dubái, donde había estado exiliado casi 15 años huyendo de la Justicia, lo que suscitó rumores de que pudiera haber escapado del país de nuevo.

Su viaje se produjo horas antes de la votación parlamentaria prevista el pasado viernes para elegir a un nuevo dirigente del país tras la destitución de su hija Paetongtarn Shinawatra por críticas al Ejército. La cámara baja votó por el conservador Anutin Charnvirakul.

En una publicación de X, Thaksin explicó entonces que pretendía volar a Singapur en su jet privado la tarde del jueves para acudir a un chequeo médico, si bien su plan inicial se truncó por una demora en el control de inmigración del aeropuerto de Don Mueang (Bangkok) y dio la instrucción al piloto de cambiar el destino por Dubái.

«Tengo la intención de regresar a Tailandia a más tardar el día 8 para comparecer ante el tribunal el 9 de septiembre», dijo.

El exmandatario está citado el martes en el Supremo, que determinará si el Departamento de Correccionales actuó conforme a la ley al permitirle cumplir condena en un hospital a su regreso al país en agosto de 2023, el mismo día que el partido dominado por el clan de la familia Shinawatra, el Pheu Thai, tomó control del Gobierno.

A su regreso a Tailandia fue detenido para cumplir varias condenas pendientes por corrupción, pero el político no llegó a dormir ni una noche en la cárcel al alegar problemas de salud y, en su defecto, fue trasladado a un hospital, donde permaneció seis meses bajo custodia policial. EFE

