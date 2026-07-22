El exembajador de Paraguay en EE.UU. vuelve a su curul en el Senado entre críticas

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Asunción, 22 jul (EFE).- Después de un año como embajador de Paraguay en Estados Unidos, Gustavo Leite retomó este miércoles su curul en el Senado de Paraguay, entre críticas de opositores y el respaldo de sus correligionarios.

«Yo solo venía a decir presente, a cumplir mi trabajo», dijo Leite al intervenir en una sesión de la Cámara Alta, después de que anunciara, el pasado 20 de abril, que volvería al Legislativo.

Leite, elegido para el Parlamento en 2023, afirmó que durante su gestión diplomática, iniciada en julio de 2025, intentó «poner en alto el nombre de Paraguay por las buenas cosas».

Además, señaló que se reunió con unos 15 legisladores de ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos, tanto republicanos como demócratas, para fortalecer las «relaciones políticas» entre ambos países, y confió en que lleguen las inversiones o los «acuerdos culturales con universidades élites» que dijo haber promovido como embajador.

En conferencia de prensa, Leite describió una reunión en septiembre con el presidente estadounidense, Donald Trump, en el despacho oval, como «una de las más enriquecedoras» de su vida.

En la misma comparecencia, el titular del Senado, el oficialista Basilio Núñez, dio la bienvenida a Leite, a quien describió como un «compañero de causa» dentro del Partido Colorado desde la Administración del expresidente Horacio Cartes (2013-2018), en la que fue ministro de Industria y Comercio.

Sin embargo, la senadora opositora Celeste Amarilla consideró al legislador un «hombre de Cartes» y cuestionó que «más de 2.000 millones de guaraníes (unos 330.000 dólares)» se gastaron «para que él se vaya a hacer nada».

Durante la gestión del exembajador, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro levantó las sanciones económicas que impuso en 2023 a Cartes, quien también recuperó su visado hacia Estados Unidos y asistió, el pasado 19 de julio, a la final de la Copa del Mundo 2026.

También el senador opositor Rafael Filizzola se pronunció en X sobre el regreso de Leite.

«Estoy muy impresionado con el informe brindado al Senado por Leite sobre su fugaz (y costosa) gestión como embajador en EE.UU. No solo logró reunirse con 15 legisladores sino que además tuvo tiempo para pensar y llegó a una conclusión sorprendente: que no hay plata. Ojalá que acá siga pensando y logre nuevos hallazgos», publicó Filizzola.

En abril pasado, Leite terminó envuelto en una polémica tras insinuar, en una entrevista con un medio local, supuestos cobros de sobornos en el Gobierno del presidente Santiago Peña, lo que le costó un llamado «al orden» por parte de la Cancillería .EFE

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