El exemir catarí Hamad bin Khalifa Al Thani será enterrado hoy al norte de Doha

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Manama, 12 jul (EFE).- El exemir de Catar Hamad bin Khalifa Al Thani, fallecido este domingo a los 74 años, será enterrado hoy en el Cementerio de Lusail, al norte de Doha, y a partir de mañana, el emir catarí, Tamim bin Hamad Al Thani, recibirá durante tres días las condolencias, informó el Amiri Diwan, el órgano soberano del país.

La oración fúnebre que realizará el emir, hijo del difunto, se celebrará hoy tras la oración del Maghrib, a las 18.30 hora local (15.30 GMT), en la mezquita Imam Mohamed bin Abdul Wahhab de Doha, según un comunicado del la oficina del emir, quien añadió que tras el rezo, su cuerpo será sepultado en el cementerio de Lusail, al norte de la capital catarí.

Además, el país ha anunciado un «luto general en todo el país por la gran pérdida nacional» del exemir de cuatro días desde este domingo.

«Las actividades laborales se suspenderán en todos los ministerios, organismos gubernamentales e instituciones públicas a partir del lunes, 13 de julio, y los empleados reanudarán sus labores el domingo, 19 de julio. Las banderas ondearán a media asta en todo el Estado durante el período de duelo», apuntó el órgano en su cuenta oficial de X.

Por su parte, el emir comenzará a recibir las condolencias de jefes de Estado, miembros de la familia real, dignatarios y ciudadanos en el Palacio de Lusail a partir de mañana, lunes, hasta el miércoles.

Hamad bin Khalifa fue emir de Catar desde 1995 y ejercía ese cargo hasta que abdicó voluntariamente en 2013 para dejar paso a su hijo Tamim bin Hamad Al Thani, quien asumió el poder desde entonces.

Sin embargo, el emir fallecido accedió al poder a finales de los noventa derrocando a su padre, el Khalifa bin Hamad Al Thani, en un golpe incruento aprovechando un viaje oficial de este a Europa.

El jeque Hamad, quien gobernó Catar durante 18 años, fue una figura clave en el desarrollo de las ambiciosas metas de este pequeño país rico en petróleo del golfo Pérsico. EFE

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