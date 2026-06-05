El exfutbolista colombiano Iván René Valenciano revela que padece un cáncer de sangre

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Bogotá, 5 jun (EFE).- El exdelantero colombiano Iván René Valenciano, uno de los máximos goleadores en la historia del fútbol profesional colombiano, anunció este viernes que padece un cáncer de sangre, razón por la que se apartará temporalmente de la vida pública para someterse a un tratamiento médico en Estados Unidos.

«Estoy luchando contra un cáncer», reveló Valenciano en el pódcast ‘El Mundo de Aco’, al responder una pregunta sobre la batalla que enfrenta en silencio.

El máximo goleador del Junior de Barranquilla y referente de la selección colombiana en la década de 1990, conocido como ‘El Bombardero’, aseguró que asume este momento como un reto que le da «la posibilidad de poder pelear la vida».

Valenciano, de 54 años y residente en Estados Unidos, explicó que fue diagnosticado con trombocitosis esencial, una enfermedad de la médula ósea considerada un tipo de cáncer de sangre que provoca una producción excesiva de plaquetas y aumenta el riesgo de formación de coágulos.

«No tengo leucemia, pero es una enfermedad que se llama trombocitosis esencial. Mi médula ósea produce una sangre o coágulos o plaquetas que me complican cada día. A veces tengo tratamiento, pero ahora voy a entrar a hacer un tratamiento mucho más severo», señaló.

El exfutbolista agregó que en los próximos días reducirá sus apariciones públicas mientras se concentra en el tratamiento.

«Seguramente estos días voy a desaparecer un poco de la parte pública porque voy a entrar en tratamiento aquí en Estados Unidos», indicó.

Valenciano es considerado una de las mayores figuras en la historia del Junior de Barranquilla, club con el que marcó 166 goles y ganó los títulos de liga de 1993 y 1995.

Además, es uno de los máximos goleadores históricos del fútbol colombiano, con 217 anotaciones, y disputó el Mundial de Estados Unidos 1994 con la selección colombiana. EFE

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