El exfutbolista Oswaldo Vizcarrondo, seleccionador interino de Venezuela

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Caracas, 29 sep (EFE).- El exfutbolista Oswaldo Vizcarrondo dirigirá de manera interina la selección de fútbol de Venezuela, que era dirigida por el argentino Fernando ‘Bocha’ Batista, informó este lunes la Federación Venezolana de Fútbol (FVF).

El exdefensor, de 41 años, dirigirá los partidos amistosos contra Argentina y Belice, que se jugarán el 10 y 14 de octubre en territorio estadounidense.

Vizcarrondo tendrá como ayudantes a Fernando Aristeguieta, entrenador del Caracas, y Mario Rondón, asistente técnico de la selección sub-17.

Vizcarrondo debutó como defensor en 2001 y colgó las botas en 2021. Jugó en Caracas, el Lanús argentino y el Nantes francés.

Con la Vinotinto jugó cuatro ediciones de la Copa América (2007, 2011, 2015 y 2016).

Dirigió la selección sub-17 y la clasificó al Mundial de Catar que se jugará en noviembre próximo. En mayo pasado fue designado seleccionador sub-20.

La Vinotinto jugará en octubre dos partidos amistosos. El primero de contra Argentina en el Estadio Hard Rock de Miami este 10 de octubre. Y cuatro días después contra Belice en el estadio Seatgeek de Chicago.

El pasado 10 de septiembre, la FVF anunció la destitución de Batista tras fracasar en el objetivo de llevar a la Vinotinto a jugar la repesca internacional por un cupo en el Mundial de 2026.

Batista llegó al banquillo de la selección venezolana el 10 de marzo de 2023 en sustitución de su compatriota José Pekerman. EFE

rbc-sc/lb/hbr

