El exinternacional Fernando Morientes cita a España, Argentina y Brasil como favoritas

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Madrid, 5 jun (EFE).- El exfutbolista Fernando Morientes, que disputó con España dos Mundiales (1998 y 2002) y una Eurocopa (2004), declaró este viernes que ve a La Roja como una de las favoritas, junto con Argentina y Brasil, para ganar la Copa del Mundo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio.

«¿Favoritos? Diría que sí, pero también me gusta mucho Francia, que tiene una selección potentísima, también Argentina o Brasil, que no va a ser la Brasil de otros años, pero este tipo de selecciones con nombres e historia también las meto en el vagón», señaló el exintegrante del Real Madrid, Valencia, Zaragoza, Mónaco y Liverpool, entre otros, durante un evento promocional.

Morientes, que citó el del 1998 como su momento preferido de los Mundiales por ser el de su debut en la máxima cita balompédica, restó importancia al amistoso de ayer, en el que la selección española empató ante Irak (1-1) en Riazor (A Coruña, noroeste de España), y lo catalogó como un «entrenamiento», puesto que no salió el equipo que él considera titular.

En el evento organizado en Madrid bajo el epígrafe ‘Cómo se vive un Mundial’, ‘El Moro’ indicó que el combinado español actual vencería al de su época debido al «aspecto físico».

La selección española abandonó Galicia a primera hora de este viernes desde el aeropuerto Rosalía de Castro de Santiago, con destino Nashville (Estados Unidos), para desplazarse posteriormente a Chattanooga, donde quedará concentrada durante la fase de grupos del Mundial 2026.

Pasadas las diez y media de la mañana (08.30 GMT) de este viernes partió la delegación española, que encabezada por el presidente de la Real Federación Española, Rafael Louzán, se fotografió a pie de pista con el Airbus A350-Next que la aerolínea Iberia ha personalizado con motivo del Mundial con el logo “Despega un equipo. Vuela un país”. EFE

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