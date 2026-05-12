El exjefe de gabinete de Zelenski, implicado en blanqueo de dinero en Ucrania

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La agencia anticorrupción de Ucrania informó el lunes que había descubierto un esquema de blanqueo de dinero de varios millones de dólares, en el que según medios ucranianos estaría implicado Andrii Yermak, exjefe de gabinete del presidente Volodímir Zelenski.

Colaborador más cercano de Zelenski hasta finales del año pasado y uno de los hombres más poderosos de Ucrania, Yermak dimitió en noviembre de 2025 después de que su casa fuera registrada por agentes anticorrupción.

Había ejercido como mano derecha de Zelenski durante gran parte de la invasión rusa. Su caída sacudió la escena política de Kiev en tiempos de guerra.

La agencia afirmó que un «grupo organizado» blanqueó «460 millones de grivnas (10,5 millones de dólares) a través de un proyecto de construcción de lujo cerca de Kiev», y añadió que uno de los miembros es un «exjefe del gabinete el presidente de Ucrania».

«Se están llevando a cabo acciones urgentes de investigación», añadió la NABU -las siglas de esta agencia-.

Yermak fue el principal asesor de Zelenski entre 2020 y 2025, y renunció después de que la NABU destapara un enorme esquema de corrupción en el maltrecho sector energético.

Ucrania se ha visto sacudida por escándalos de corrupción durante la guerra con Rusia, que ya entra en su quinto año. Zelenski sustituyó a Yermak por el ex jefe de inteligencia Kirilo Budanov.

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