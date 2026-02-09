El exjefe de seguridad de Crans-Montana, interrogado por el letal incendio en Nochevieja

Ginebra, 9 feb (EFE).- El antiguo responsable de seguridad en la estación de esquí suiza de Crans-Montana, donde el incendio del bar ‘Le Constellation’ la pasada Nochevieja causó 41 muertos, declaró este lunes ante la Fiscalía por primera vez en calidad de imputado, en el curso de las investigaciones que analizan entre otros puntos una posible negligencia en materia de inspecciones antiincendios.

El imputado, del que no ha sido revelado el nombre, comenzó su comparecencia hacia las 8:30 hora local (7:30 GMT), accediendo al recinto acondicionado por la Fiscalía desde una puerta trasera para evitar a los periodistas que aguardaban su llegada, según relató la televisión nacional suiza RTS.

La declaración del exjefe de seguridad genera mucha expectación ya que se busca dilucidar por qué el bar sólo fue inspeccionado dos veces después de su inauguración en 2015, en los años 2018 y 2019, pese a que las ordenanzas locales obligan en principio a llevar a cabo estas revisiones con carácter anual.

También despierta dudas por qué en las inspecciones de 2018 y 2019 no hubo recomendaciones o comentarios sobre la espuma insonorizante que cubría el techo del bar en su sótano, y que fue el material por el que se propagó rápidamente el fuego en la tragedia de Nochevieja, al no tratarse de un modelo ignífugo, generalmente de mayor coste.

Además, uno de sus sucesores al frente de la seguridad local, que compareció este domingo también como imputado, aseguró que el expediente del bar se había «cerrado» en el sistema informático de gestión local en 2023, un año antes de que él llegara al cargo, planteando nuevas dudas que también podrían ser materia del interrogatorio de este lunes, según RTS.

Esta semana también comparecerán nuevamente ante la Fiscalía los copropietarios del bar siniestrado, el matrimonio formado por Jacques y Jessica Moretti, actualmente en libertad provisional. EFE

