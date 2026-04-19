El exmilitar australiano Roberts-Smith niega cargos de crímenes de guerra en Afganistán

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Sídney (Australia), 19 abr (EFE).- Ben Roberts-Smith, exmiembro de las Fuerzas de Defensa de Australia y uno de los militares más condecorados del país, negó este domingo los cinco cargos de crímenes de guerra por asesinato en Afganistán que se le imputan y aseguró estar orgulloso del servicio que prestó allí.

Lo hizo en su primera comparecencia pública después de haber sido arrestado a principios de mes en el aeropuerto doméstico de Sídney, en lo que calificó de «un espectáculo innecesario», en declaraciones recogidas por la cadena pública australiana ABC.

Su detención se produjo en el marco de una investigación conjunta de la Policía Federal Australiana y la Oficina del Investigador Especial, que desde 2021 indagan presuntas violaciones del derecho internacional humanitario cometidas por tropas australianas en Afganistán.

Roberts-Smith, liberado bajo fianza el viernes, está acusado de implicación en la muerte de ciudadanos afganos entre 2009 y 2012 en la provincia de Uruzgan, (centro de Afganistán).

Por ello, podría llegar a enfrentar una pena máxima de cadena perpetua, contemplada en legislación australiana para el delito de crimen de guerra por asesinato.

Los cargos en contra del exmilitar, destinado en seis ocasiones en Afganistán entre 2006 y 2012, incluyen la ejecución directa de víctimas y la participación en calidad de instigador, cómplice o superior que habría ordenado los asesinatos, según las autoridades.

Las víctimas no participaban en hostilidades en el momento de los hechos y algunas se encontraban detenidas, desarmadas y bajo control de militares australianos cuando fueron asesinadas, de acuerdo con la Policía Federal.

Los fiscales sostienen que, durante varios despliegues con el Regimiento del Servicio Especial Aéreo (SAS), Roberts-Smith habría disparado contra civiles desarmados y ordenado a subordinados ejecutar a otros afganos.

En 2023, un tribunal civil concluyó que, bajo el estándar de prueba de «balance de probabilidades», eran sustancialmente ciertas las acusaciones de que estuvo implicado en la muerte de varios detenidos afganos.

La investigación, conocida como operación Emerald-Argon, forma parte de un conjunto de pesquisas sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por personal australiano entre 2005 y 2016. Hasta la fecha, se han abierto 53 casos, 39 de ellos cerrados por falta de pruebas, mientras una decena continúa en curso. EFE

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