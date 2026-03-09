El exministro socialista António José Seguro jura como nuevo presidente de Portugal

3 minutos

Lisboa, 9 mar (EFE).- El exministro socialista António José Seguro juró este lunes el cargo como nuevo presidente de Portugal sobre la Constitución del país y ante la unicameral Asamblea de la República, por lo que toma el relevo del conservador Marcelo Rebelo de Sousa, tras diez años en el poder.

«Juro por mi honor que desempeñaré fielmente las funciones en las que soy investido y defender, cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República portuguesa», dijo Seguro en un acto ante el hemiciclo, donde los presentes lo escucharon de pie y lo aplaudieron al final.

Acto seguido sonó el himno nacional, tocado por la banda de la Guardia Nacional Republicana, y se disparó una salva de 21 disparos de artillería en el exterior.

Después, Seguro firmó el auto de investidura y cambió de asiento en el Parlamento con su predecesor, Marcelo Rebelo de Sousa, con quien se dio un abrazo.

A la ceremonia asiste el rey Felipe VI de España, así como los presidentes de Angola, João Lorenço; Cabo Verde, José Maria Neves; Mozambique, Daniel Chapo; Santo Tome y Príncipe, Carlos Vila Nova; y de Timor Oriental, José Ramos-Horta.

Seguro pronunciará ahora un discurso ante el hemiciclo.

Antes del inicio de esta ceremonia, Rebelo de Sousa, que llegó a pie a la sede del Parlamento, dijo a los periodistas que Seguro «va a ser un presidente grande, grande, y debe contar con el apoyo de todos los portugueses».

Seguro fue secretario general del Partido Socialista entre 2011 y 2014 y ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales con el 66,83 % de los votos (más de 3,5 millones de sufragios) frente al líder de ultraderecha André Ventura, con el 33,17 % de los sufragios (más de 1,7 millones).

Tras la ceremonia en el Parlamento, está previsto que Seguro se dirija al Monasterio de los Jerónimos para colocar una corona de flores junto a la tumba del poeta portugués Luiz Vaz de Camões, símbolo de la identidad nacional y la lengua lusa.

Posteriormente, irá al Palacio de Belém para abrir sus jardines al público y después tendrá un encuentro con jóvenes en una universidad de Lisboa.

Está programado que cierre el día con una ceremonia para condecorar a Rebelo de Sousa en el Palácio da Ajuda Ajuda.

Dentro de los festejos de su investidura, Seguro se trasladará el martes fuera de Lisboa, ya que tiene actos previstos en la aldea de Mourísia, en el distrito de Coimbra, que estuvo cercada por el fuego en 2025, y en Guimarães, que es la Capital Verde Europea en 2026, en el distrito de Braga.

El programa culminará ese día con un concierto en Oporto, donde el ya investido presidente será recibido en el Ayuntamiento. EFE

cch-ssa/jgb