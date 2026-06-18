El expresidente Álvaro Uribe es citado a indagatoria por dos masacres de paramilitares

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Bogotá, 18 jun (EFE).- El expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) afirmó este jueves que la Fiscalía lo llamó a indagatoria por las investigaciones que ese organismo lleva a cabo sobre las masacres de La Granja en 1996 y El Aro en 1997, ambas en el departamento de Antioquia (noroeste), perpetradas por paramilitares.

«De mis abogados: ‘Fiscalía Tercera nos acaba de notificar hace un rato que lo llama a indagatoria por el tema del aro, la granja (sic)», escribió Uribe en X.

Uribe agregó que también deberá comparecer para hablar del asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, perpetrado en Medellín en 1998, y por algo relacionado con la hacienda Guacharacas, propiedad de la familia del exmandatario, sin dar más detalles. EFE

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