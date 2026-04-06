El expresidente Arce denuncia la violación de sus derechos en la cárcel

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La Paz, 6 abr (EFE).- El expresidente boliviano Luis Arce (2020-2025) denunció este lunes en una carta pública la supuesta violación de sus derechos en el penal de San Pedro y exigió el respeto al debido proceso y que los jueces y fiscales actúen «sin presiones políticas» por parte del Gobierno de Rodrigo Paz.

«Yo no he robado, yo no he matado, yo no he mentido al pueblo boliviano. Exijo primero el debido proceso, el respeto a las leyes, la objetividad de jueces y fiscales sin presiones políticas ni instrucciones por parte del gobierno», dijo Arce en la misiva publicada en sus redes sociales, en la que firma como «preso político» y está dirigida a la comunidad internacional, organismos de derechos humanos e instituciones democráticas.

Arce concluyó su mandato el 8 de noviembre y fue detenido el 10 de diciembre acusado de supuestos actos de corrupción en el exFondo Indígena, institución en la que, según la acusación de los fiscales, autorizó pagos presuntamente irregulares cuando fue ministro de Economía de Evo Morales (2006-2019).

El expresidente también denunció «actos que constituyen una forma de tortura psicológica» porque, según dijo, en las primeros días en el penal, situado en el área central La Paz, fue recluido «en un lugar que carecía de las condiciones mínimas de habitabilidad» y en las noches los agentes entraban de forma «abrupta» a su celda para fotografiarlo.

Esa práctica, según el expresidente, cesó por la reclamación de su familia y sus abogados, pero continuarían tomándole fotografías y realizando filmaciones en el patio del penal mientras hace deporte o recibe visitas.

La misiva también señala que «las graves vulneraciones de derechos» no solo comprometen su integridad personal, «sino también la vigencia plena del Estado de derecho».

Afirmó que fue privado de su libertad el 10 de diciembre «sin que existiera una orden legal de aprehensión, en un acto arbitrario que solo puede calificarse como un secuestro al margen de la ley», y agregó que es más grave si se considera que permaneció en el país para ponerse a disposición de la Justicia.

El 18 de marzo pasado, la Policía también detuvo a Marcelo Arce Mosqueira, el hijo mayor del expresidente por el supuesto delito de legitimación de ganancias ilícitas, en un caso que, según la Fiscalía General, incluye al exmandatario y a sus dos otros hijos, que están bajo investigación. EFE

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