El expresidente armenio Robert Kocharián presenta candidatura a los comicios legislativos

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Ereván, 16 mar (EFE).- El expresidente de Armenia Robert Kocharián presentó este lunes su candidatura a primer ministro de cara a las cruciales elecciones legislativas del 7 de junio.

Kocharián será el candidato del bloque Armenia, que aglutina al histórico partido opositor Federación Revolucionaria Armenia, a la formación Adelante y a otras organizaciones.

«Pueden quererme o no, ya que estoy seguro de que un líder no está para ser querido, sino para mejorar la calidad de vida de la gente. Lo importante es que mi equipo y yo amamos a este país y a su pueblo, y podemos garantizar su bienestar», dijo desde la tribuna de un salón de actos situado en las proximidades del Memorial del Genocidio Armenio.

Ante las más de 8.000 personas que se congregaron en ese lugar de la capital del país caucásico, aseguró que «el mal que encarna este gobierno será derrotado. No descansaré hasta que este gobierno sea derribado, aunque eso no será suficiente».

«Deben rendir cuentas aquellos que son responsables de la muerte de miles de nuestros héroes, quienes entregaron Artsaj (Nagorno Karabaj), quienes obligan a nuestro pueblo a olvidar su heroico pasado», afirmó.

Durante la intervención de Kocharián y otros dirigentes opositores se podía ver al fondo la imagen de la montaña de Ararat, símbolo milenario de este país, aunque se encuentre ahora en territorio turco.

«Nos están haciendo creer que el cambio de gobierno significa guerra (…) Nosotros no venimos a traer una guerra, sino a recuperar nuestra soberanía, nuestra identidad (…) Venimos a defender nuestra declaración de la independencia, una paz real, no basada en el miedo, sino en un ejército fuerte», afirmó el diputado Ishján Saghatelián.

El bloque Armenia es la segunda fuerza política del país caucásico, por detrás de Contrato Civil del actual primer ministro, Nikol Pashinián, en el poder desde 2018.

La oposición le echa en cara su inacción mientras el ejército azerbaiyano se hacía con el control del enclave de mayoría armenia de Nagorno Karabaj, tras lo que más de 100.000 de sus habitantes se exiliaron en Armenia.

«Estas elecciones son clave. Debemos elegir el nombre de nuestros miles de hermanos caídos, cuyos sueños quedaron incompletos, y en nombre de nuestros compatriotas de Artsaj que fueron privados ilegalmente de su hogar», comentó a EFE la diputada Kristine Vardanián, quien también intervino en el acto.

Además, la oposición critica a Pashinián por enfrentarse a Rusia, a la que acusa de abandonar a Armenia a su suerte frente a las agresiones azerbaiyanas pese a contar con una base militar en el país, por lo que Ereván ha reforzado últimamente la cooperación con Estados Unidos y la Unión Europea.

Armenia es una república parlamentaria, por lo que la mayoría en el Legislativo tiene el derecho a elegir al primer ministro, la figura más importante del país. EFE

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