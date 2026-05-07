El expresidente de Ecuador Lenín Moreno regresa a Quito días antes de juicio por cohecho

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(Actualización con declaraciones del expresidente Rafael Correa)

Quito, 6 may (EFE).- El expresidente de Ecuador Lenín Moreno (2017-2021) regresó este miércoles a su país, cuatro días antes de la fecha convocada para el inicio del juicio del caso Sinohydro, en el que está acusado de cohecho por supuestamente haber recibido sobornos cuando era vicepresidente de Rafael Correa, según informó el canal Ecuavisa y pudo confirmar EFE.

El exmandatario, que ejerce en Paraguay como comisionado de la Organización de Estados Americanos (OEA) para asuntos de discapacidad, aterrizó en Quito acompañado de su esposa, Rocío González, quien también figura entre los acusados del caso, al igual que su hija, sus hermanos, su cuñada, dos exfuncionarios del sector eléctrico durante el correísmo y el que fue embajador de China en Ecuador, Cai Runguo.

Por su parte, el expresidente Correa (2007-2017) se pronunció al respecto en su cuenta de X, donde aseguró que el regreso de Moreno está «pactado con Noboa» y calificó al exmandatario de «delincuente».

Correa afirmó además que, en el caso Sinohydro, Moreno y su familia están «hundidos hasta el cuello» y sostuvo que ocurrirá «lo mismo que con Progen», por lo que se dejará «en impunidad a los verdaderos culpables, pese a las contundentes pruebas».

«Mientras tanto, esta bazofia, que no tiene nada que perder, se dedicará a apoyar, directa o indirectamente, a Noboa y a atacar a (el presidente colombiano, Gustavo) Petro y al correísmo. Ojalá me equivoque, pero no nacimos ayer», añadió.

El próximo lunes a partir de las 8:30 hora local (13:00 GMT) está previsto que comience el juicio, según confirmaron a EFE fuentes oficiales, en un caso en el que el Ministerio Público considera que el total de sobornos pagados por Sinohydro en el proyecto de Coca Codo Sinclair, la mayor central hidroeléctrica del país, superan supuestamente los 76 millones de dólares.

La Fiscalía sostiene que, cuando ejercía como vicepresidente, él y su familia recibieron presuntamente más de un millón de dólares en sobornos de la empresa estatal china Sinohydro, para la construcción de la central Coca Codo Sinclair, con una potencia de hasta 1.500 megavatios.

Tras ser citado a juicio, el magistrado del caso dispuso como medida cautelar alternativa a la prisión preventiva que Moreno se presente dos veces al mes en la Embajada de Ecuador en Asunción (Paraguay), donde reside con su esposa.

No obstante, y en un mensaje difundido en redes sociales en diciembre de 2025, el expresidente aseveró que la acusación por sobornos responde a una «venganza» de Correa por haberse revelado cuando ya era presidente, lo que a su criterio evitó que «en Ecuador haya una dictadura perpetua». EFE

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