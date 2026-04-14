El expresidente groenlandés Múte B. Egede se convierte en el nuevo ministro de Exteriores

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Copenhague, 14 abr (EFE).- El expresidente autonómico socialista Múte B. Egede asumió este martes la cartera de Asuntos Exteriores en el Gobierno de Groenlandia, territorio autónomo danés que ha sido objeto de interés de Estados Unidos en los últimos meses.

Egede sucede en el cargo a Vivian Motzfeldt, del socialdemócrata Siumut, cuyo partido abandonó el Ejecutivo groenlandés el mes pasado por desacuerdos en la coalición que encabeza desde hace un año el liberal Jens-Frederik Nielsen.

La elección de Egede -que fue presidente autonómico entre 2021 y 2025- se produjo dentro de una remodelación del Gobierno groenlandés, que ahora forman el liberal Demokraatit, el socialista IA y el también liberal Atassut.

El Ejecutivo controla 19 de los 31 escaños de la Cámara, aunque cuenta también con el apoyo de Motzfeldt y de Kim Kielsen, presidente del Parlamento, que abandonaron el Siumut y ahora figuran como independientes.

El Naleraq, que representa al independentismo más radical, controla ocho escaños y el Siumut los dos restantes.

La reiterada insistencia en el último año por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en que su país necesita esa isla ártica por motivos de seguridad nacional situó al reino danés bajo una presión inusitada.

El anuncio a finales de febrero de un preacuerdo con la OTAN para reforzar la seguridad en el Ártico y el inicio de las reuniones del grupo de trabajo de alto nivel consensuado entre EE.UU., Dinamarca y Groenlandia ayudaron a rebajar la tensión.

Ese grupo ha mantenido varias reuniones, cuyo contenido no ha trascendido y en las que Motzfeldt participó como representante groenlandesa, puesto que ahora ocupará Egede.

Tanto Copenhague como Nuuk han resaltado, no obstante, que en las negociaciones se deben respetar las líneas rojas de la integridad territorial, la soberanía y el derecho de autodeterminación de los groenlandeses. EFE

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