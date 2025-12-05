El expresidente Hernández agradece a Trump «por reconocer la injusticia» e indultarlo

Tegucigalpa, 5 dic (EFE).- El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, agradeció este viernes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, «por reconocer la injusticia» en su caso, y haberle concedido el indulto, después de permanecer más de tres años en una cárcel de Nueva York, donde en junio de 2024 fue condenado a 45 años de prisión por narcotráfico y comercio ilegal de armas.

«Una vez más, quiero agradecer al presidente Donald Trump por reconocer la injusticia en mi caso y por concederme ese perdón, así como por las fuertes palabras muy claras al pueblo hondureño», expresó -en redes sociales- Hernández, quien fue presidente de Honduras de 2014 a 2022, en su «primer mensaje en libertad».

«Por eso estoy agradecido (con Trump) que haya mostrado el interés en el destino de nuestra nación y ha comprendido la importancia de una Honduras segura, fuerte, próspera, mientras trabajamos para hacer a las Américas grandes de nuevo, el liderazgo del presidente Trump ha hecho toda la diferencia y agradezco profundamente», subrayó. EFE

