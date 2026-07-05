El expresidente Juan Orlando Hernández dice que regresará a Honduras el 26 de julio

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Tegucigalpa, 5 jul (EFE).- El expresidente Juan Orlando Hernández anunció este domingo que regresará el próximo 26 de julio a Honduras donde deberá enfrentar, en una audiencia programada para el 3 de agosto, un proceso por fraude y lavado de activos.

«¡El momento de volver a casa ha llegado!», dijo Hernández en un mensaje en sus redes sociales, en el que detalló que llegará a Honduras a las 9:00 hora local (15:00 GMT) del domingo 26 de julio, cinco días antes de la fecha que había anticipado la semana pasada su apoderado legal en Tegucigalpa, Mario Cárdenas.

El exgobernante regresará luego de que un juez suspendiera provisionalmente la orden de captura en su contra y la alerta roja internacional al admitir su solicitud de presentación voluntaria por el caso de fraude y lavado.

Herández, que gobernó Honduras por dos mandatos consecutivos, desde enero de 2014 hasta enero de 2022, fue indultado a finales de 2025 por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de una condena de 45 años de prisión impuesta en junio de 2024 por una corte de Nueva York por narcotráfico y delitos relacionados con armas. EFE

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