El expresidente paraguayo Cartes anuncia que EE.UU. levantó sanciones en su contra

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Asunción, 6 oct (EFE).- El expresidente de Paraguay Horacio Cartes (2013-2018) anunció este lunes que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), perteneciente al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, suspendió las sanciones que pesaban en su contra desde enero del 2023.

«Hoy se ha hecho justicia. Con humildad y satisfacción recibo la noticia del levantamiento de las sanciones de la OFAC que pesaban sobre mí», reza un comunicado publicado por Cartes en X.

El 26 de enero de 2023, la OFAC sancionó económicamente al exgobernante, con lo cual quedaron congelados los activos financieros que pudiera tener en EE.UU. y se le prohibió hacer transacciones con ciudadanos de ese país.

Previamente, el 22 de julio de 2022, Washington anunció la retirada de la visa al exmandatario, actual presidente del gobernante Partido Colorado en Paraguay, por presuntos «actos de corrupción significativos».

En esa fecha, el entonces secretario de Estado, Antony Blinken, publicó en Twitter que el Departamento de Estado designó a Cartes «inelegible para ingresar en Estados Unidos debido a sus actos de corrupción mientras estuvo en el cargo».

Al dar cuenta este lunes de la nueva decisión, Cartes señaló que durante años guardó silencio, «por respeto a las instituciones» y porque confió «en que la verdad se impondría».

«Hoy mi nombre ha sido limpiado. Agradecido, redoblo mi compromiso con el Paraguay y con todos los que creen en un futuro mejor para nuestra nación», sostuvo.

Asimismo, señaló que extiende un reconocimiento al Gobierno de Estados Unidos, liderado por el presidente Donald Trump, «por haber actuado con objetividad y sentido de justicia al revisar todas las circunstancias relevantes y los méritos» de su defensa.

«Espero contribuir al fortalecimiento de la amistad histórica entre Paraguay y Estados Unidos», agregó.EFE

ja/lb/rf

