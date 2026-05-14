El expresidente paraguayo Horacio Cartes reaparece en público tras recibir un marcapasos

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Asunción, 14 may (EFE).- El expresidente de Paraguay Horacio Cartes (2013-2018), quien a inicios de marzo pasado redujo su agenda de actividades después de que le fuera instalado un marcapasos, reapareció en público este jueves para asistir a los actos con motivo de los 215 años de la independencia del país suramericano.

Cartes, de 69 años y una de las figuras más influyentes y controvertidas de la política y la economía paraguaya, acudió en la Catedral Metropolitana de Asunción al tedeum -un himno católico para dar gracias- al que también asistieron las autoridades del país, encabezadas por el mandatario Santiago Peña.

«Bien, gracias a Dios», dijo Cartes a periodistas cuando le preguntaron por su estado de salud. «A pesar de que varios de ustedes querían verme muerto, estoy vivo. Me van a aguantar mucho todavía», agregó el expresidente.

Cartes había retomado sus actividades a mediados de abril, cuando se presentó en la sede de la gobernante Asociación Nacional Republicana (ANR), más conocida como Partido Colorado y que preside desde diciembre de 2022.

Pero no había sido visto en actos públicos desde el pasado 25 de febrero, un día antes de sufrir convulsiones, presuntamente a causa de un bloqueo cardíaco o arritmia que lo obligó a permanecer en terapia intensiva, informaron en su momento los médicos.

Cartes es considerado el mentor político del presidente Santiago Peña, quien en marzo llamó a «dejar de lado» los «escenarios alternativos» de quienes habían pedido sustituir al histórico dirigente al frente del Partido Colorado, debido a su convalecencia.

«Todos los que hicieron escenarios alternativos pueden dejarlos de lado; tenemos Horacio Cartes para rato y tenemos un presidente (de la ANR) que tiene una fortaleza que nace de su gran amor por el Paraguay», manifestó en aquel momento Santiago Peña.

A Horacio Cartes, Estados Unidos lo declaró en 2022 “significativamente corrupto”, lo que implicó la retirada de su visa y la prohibición de entrada al país, y en 2023 le impuso sanciones financieras bajo la Ley Global Magnitsky, concretamente la congelación de activos bajo jurisdicción estadounidense y el veto a transacciones con entidades de EE.UU.

Ambas medidas se basaron en acusaciones de un patrón de corrupción y posibles vínculos con redes ilícitas; sin embargo, en 2025 Washington levantó las sanciones económicas, aunque el señalamiento político inicial ha marcado de forma duradera su perfil internacional. EFE

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