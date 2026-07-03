El expresidente peruano Alejandro Toledo pedirá el indulto por «grave estado de salud»

Compartir

3 minutos

Lima, 3 jul (EFE).- El expresidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006), que cumple en prisión dos condenas por sobornos y lavado de dinero de la constructora brasileña Odebrecht, autorizó a su defensa a solicitar un indulto humanitario por «una situación de salud grave».

«Autorizo al doctor Carlos Torres Caro, abogado, a preparar un texto de solicitud de indulto pues mi situación de salud es grave y lo amerita. Firmo en conformidad», indica una nota manuscrita aparentemente por el mismo Toledo que su letrado difundió a una serie de medios nacionales, con fecha del 24 de junio.

Hace dos semanas, la esposa del expresidente, Eliane Karp, pidió un indulto humanitario para su cónyuge, de 80 años, para que pueda recibir atención médica en su domicilio.

«Estamos pidiendo que le tengan consideración humanitaria, no estamos pidiendo evadir las injustas acusaciones en su contra», dijo Karp desde su residencia en Israel, a un programa periodístico del canal Panamericana.

La exprimera dama de Perú, actualmente procesada por lavado de activos, agregó que la situación de su esposo en prisión «es terrible» porque «sufre de múltiples males que se han originado en las cárceles», después de su extradición de Estados Unidos en 2023.

Karp afirmó que Toledo «es un hombre que se puede morir en la cárcel sin tener la posibilidad de defenderse», tras la sentencia recibida en 2024, de 20 años y 6 meses de prisión; y una segunda dictada en 2025, a 13 años y 4 meses de cárcel, por las compras inmobiliarias que realizó en Perú con los sobornos de Odebrecht.

Precisamente, Toledo declaró recientemente, en una audiencia judicial de apelación, que no sabe «cuántos días» tiene de vida, al solicitar que acepten su pedido para buscar a un testigo que conoce donde se encuentra depositado el dinero que, según la sentencia, recibió de Odebrecht.

Karp también pidió a la ganadora de las elecciones presidenciales del 7 de junio, la derechista Keiko Fujimori, que tenga misericordia.

«Le pediría a Keiko Fujimori, o a cualquiera que gane, que sean seres humanos y tengan misericordia, que escuchen al papa, y puedan tener clemencia con mi esposo, lo manden a su casa y a la clínica que necesita», dijo la esposa del exmandatario, afectado por problemas cardíacos y urológicos.

El exmandatario dirigió las masivas protestas contra el gobierno del padre de la virtual presidenta, Alberto Fujimori (1990-2000), que terminaron con su renuncia desde Japón en 2000, y ganó las elecciones del año siguiente.

Toledo está recluido en Barbadillo, conocida como la cárcel para expresidentes de Perú, al haber sido creada exclusivamente para albergar a exgobernantes. Actualmente en esa misma prisión están Ollanta Humala (2011-2016), Martín Vizcarra (2018-2020) y Pedro Castillo (2021-2022).

El proceso judicial contra Toledo comenzó en 2016 cuando saltó a la luz el escándalo de los sobornos y pagos irregulares de Odebrecht en distintos países de Latinoamérica, pero el exmandatario peruano no pisó la cárcel hasta 2023, cuando se concretó la extradición de Estados Unidos, donde residía junto a su esposa. EFE

pbc/fgg/ajs