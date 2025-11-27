El expresidente peruano Castillo condenado a once años de cárcel por intentar un golpe

Lima, 27 nov (EFE).- El expresidente peruano Pedro Castillo (2021-2022) fue condenado este jueves a once años, cinco meses y 15 días de cárcel por el delito de conspiración para una rebelión, a raíz del fallido intento de golpe de Estado que protagonizó el 7 de diciembre de 2022.

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema consideró que el exmandatario izquierdista no consumó el delito de rebelión al no concretarse sus intenciones golpistas, motivo por el que la Fiscalía varió durante el juicio la solicitud de pena contra el ex jefe de Estado desde 34 años de cárcel a la finalmente dictada por el tribunal. EFE

