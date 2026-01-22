El expresidente peruano Vizcarra afirma que el Gobierno de José Jerí quiere «destruirlo»

Lima, 22 ene (EFE).- El expresidente peruano Martín Vizcarra (2018-2020), que cumple una condena de 14 años de cárcel por recibir sobornos, afirmó este jueves, desde su cuenta en la red social X, que el Gobierno del presidente transitorio, José Jerí, quiere «destruirlo», tras quejarse por los problemas de salud que ha sufrido en prisión.

Un día después de la operación a la que fue sometido por cálculos renales, Vizcarra contó que el pasado 3 de enero sufrió un cólico renal por una obstrucción y que recién «18 días después me trasladan a una clínica». «El riñón izquierdo lo perdí por la demora», aseguró el exmandatario.

Con una foto tomada por él mismo que muestra su tobillo esposado a la cama hospitalaria, Vizcarra se quejó de su situación. «Hoy me tienen enmarrocado (esposado), dificultando mi tratamiento», señaló.

«Es el gobierno de Jerí, el pacto mafioso que quiere destruirme, no me van a doblegar», agregó el exmandatario.

El Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), la agencia del Gobierno encargada del control y administración de las cárceles peruanas, emitió el miércoles un comunicado en el que indicó que Vizcarra, de 62 años, fue intervenido quirúrgicamente en la especialidad de urología en una clínica privada de Lima.

«Luego de ello, los médicos especialistas recomendaron la hospitalización de Vizcarra para su respectiva observación y recuperación», indicó el Inpe, al agregar que la custodia del exmandatario se encuentra garantizada en todo momento por agentes penitenciarios mientras permanezca hospitalizado.

Fuentes cercanas al expresidente informaron a EFE que fue intervenido a las 12.30 hora local del miércoles (17.30 hora GMT) y la operación concluyó a la 13.30 (18.30 GMT).

La misma fuente precisó que los cálculos del riñón derecho fueron extraídos satisfactoriamente, pero en el riñón izquierdo encontraron una obstrucción de uréter, situación que requiere una nueva tomografía que determinará el tipo de intervención a realizar este jueves.

El partido fundado por Vizcarra, Perú Primero, organizó una vigilia de oración y acompañamiento en el frontis de la clínica donde está internado para que simpatizantes y ciudadanos envíen «su fuerza, energía y esperanza» al político y su familia.

Precisamente este miércoles, el abogado del expresidente, Erwin Siccha, solicitó en una audiencia pública la suspensión de la condena de 14 años de cárcel por el delito de cohecho para el exmandatario hasta que se resuelva la apelación al fallo, y debido a que tiene problemas renales que requieren cirugía.

Vizcarra fue condenado el 26 de noviembre de 2025 a 14 años de prisión por haber recibido sobornos por más de 2,3 millones de soles (unos 700.000 dólares) cuando fue gobernador de la sureña región de Moquegua (2011-2014), antes de ser jefe de Estado, para otorgar la concesión de las obras Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua.

En 2021, Vizcarra y Jerí llegaron a hacer campaña electoral juntos como candidatos al Congreso por el partido derechista Somos Perú. El exgobernante fue el parlamentario más votado, pero debido a la inhabilitación que le había impuesto el Congreso, fue Jerí quien asumió el escaño y ocupó su lugar en el hemiciclo. EFE

