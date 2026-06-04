El expresidente peruano Vizcarra anuncia su apoyo al candidato izquierdista Sánchez

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Lima, 4 jun (EFE).- El expresidente peruano Martín Vizcarra (2018-2020), quien cumple una condena a más de 14 años de prisión por delitos de corrupción, anunció este jueves su apoyo a la candidatura del izquierdista Roberto Sánchez, quien disputará este domingo la jefatura del Estado peruano con la derechista Keiko Fujimori.

«Hola que tal, este domingo 7 los peruanos tendremos el destino del país en nuestras manos, por ello, con mis seguidores, vamos a votar por Roberto Sánchez», señaló un mensaje publicado en la cuenta oficial en X de Vizcarra.

El exgobernante agregó en su mensaje que junto a su partido, Primero Perú, estarán «vigilantes para que el próximo gobierno trabaje en favor de todos los peruanos, priorizando a los más vulnerables y con estricto respeto de la democracia».

Vizcarra, quien también ha sido inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por 10 años por el Congreso, fue representado en las elecciones generales del pasado 12 de abril en Perú por su hermano Mario, quien solo obtuvo un 0,86 % de votación, con lo que ocupó la decimoséptima posición de un total de 36 candidatos.

La derechista Fujimori y el izquierdista Sánchez finalizarán este jueves sus campañas para la segunda vuelta presidencial que se celebra el domingo, con mítines convocados en Lima con el objetivo de buscar los votos decisivos que les permitan gobernar el país durante el periodo 2026-2031.

Los últimos sondeos de opinión, que solo se podían publicar en Perú hasta el pasado domingo, señalaron que Fujimori tenía un promedio de tres puntos porcentuales de ventaja sobre Sánchez, aunque los expertos remarcaron que estos datos estaban aún dentro del margen del error estadístico, por lo que no se podía anticipar de manera categórica a un ganador de las elecciones presidenciales. EFE

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