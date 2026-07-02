El expresidente ruso Dmitri Medvédev acudirá al funeral de Jameneí

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Moscú, 2 jul (EFE).- El Kremlin informó este jueves de que el expresidente ruso Dmitri Medvédev acudirá al funeral del fallecido líder iraní Alí Jameneí.

«Sí, efectivamente. Dmitri Medvédev estará presente en la ceremonia de despedida», confirmó el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Medvédev se alternó la presidencia de Rusia con Vladímir Putin entre 2008 y 2012, pasando a ser presidente del Gobierno hasta 2020. Desde entonces es vicepresidente del Consejo de Seguridad.

Además, desde 2012 preside el partido político Rusia Unida, considerado el partido de Putin, con el mayor número de asientos en la Duma estatal o cámara de diputados rusa.

El inicio de la ceremonia de despedida del fallecido líder supremo iraní está prevista para el 3 de julio en la capital de la república islámica.

Se espera la llegada de delegaciones de al menos 30 países que participarán en el acto conmemorativo el viernes.

El cuerpo del difunto permanecerá entre el sábado y domingo en capilla ardiente en la mezquita de Mosallah, el mayor complejo religioso público de Teherán.

Posteriormente, el lunes 6 de julio, se realizará una procesión fúnebre por las principales calles de la ciudad hasta ser trasladado a Qom, principal centro religioso del país, donde a su vez se celebrarán ceremonias fúnebres al día siguiente.

El propio funeral está programado para el 9 de julio en su ciudad natal de Mashhad. EFE

mos/ah