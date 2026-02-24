El expresidente surcoreano Yoon apela su sentencia por insurrección

afp_tickers

1 minuto

El expresidente surcoreano Yoon Suk Yeol apeló la sentencia condenatoria por insurrección por su declaratoria de ley marcial en 2024, informaron el martes sus abogados.

Yoon fue sentenciado a cadena perpetua tras ser declarado culpable de encabezar una insurrección al intentar «paralizar» a la Asamblea Nacional con la declaratoria de ley marcial.

«Creemos tener la responsabilidad de registrar claramente el problema de esta sentencia, no solo en los registros de la corte, sino también ante el juicio de la historia en el futuro», declaró el equipo legal de Yoon en un comunicado.

La noche del 3 de diciembre de 2024, Yoon apareció en televisión para anunciar la suspensión del mando civil y el inicio de un mando militar, citando amenazas difusas de influencia norcoreana y peligrosas «fuerzas antiestatales».

La ley marcial fue levantada seis horas después, luego de que los legisladores lograron ingresar a la sede del Parlamento para una votación de emergencia que derogó la medida.

Yoon fue depuesto en abril del año pasado y el actual presidente, Lee Jae Myung, fue electo en junio en unas elecciones anticipadas.

cdl/sft/mtp/mas/cr