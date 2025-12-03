El expresidente surcoreano Yoon defiende su ley marcial un año después en medio de juicio

Seúl, 3 dic (EFE).- El expresidente de Corea del Sur Yoon Suk-yeol defendió este miércoles su decreto de ley marcial, un año después de una decisión que le costó la presidencia y la libertad, mientras enfrenta múltiples proceso penales, incluido uno por insurrección, que lo podría dejar en prisión de por vida.

Se trató de «una declaración de emergencia nacional adoptada ante el colapso del orden constitucional de la democracia liberal y una situación de crisis del Estado, y estuvo destinada a informar a los ciudadanos, en su calidad de soberanos, sobre esta situación», dijo Yoon en una entrevista por escrito para el diario japonés Yomiuri.

Yoon, que se encuentra en detención preventiva desde julio por cargos de insurrección y abuso de poder, negó que, durante la proclamación del 3 de diciembre de 2024, tratara de paralizar al Parlamento.

«Fue diferente de las leyes marciales del pasado que oprimían al pueblo. En pocas horas acepté la exigencia de levantamiento (del estado de excepción) de la Asamblea Nacional», dijo.

Aquella noche, el Ejército irrumpió en la Asamblea Nacional y la Policía bloqueó los accesos, lo que obligó a decenas de legisladores, incluido el actual presidente, Lee Jae-myung, a saltar vallas para votar la revocación del decreto.

Yoon fue suspendido días después del decreto y destituido finalmente en abril, mientras varios de sus altos funcionarios, incluidos el exministro de Defensa y el exjefe del Servicio Nacional de Inteligencia, también se encuentran detenidos y enfrentando procesos judiciales.

Si el expresidente es sentenciado por insurrección el castigo podría acarrear la cadena perpetua o incluso la pena de muerte, para la que existe una moratoria en el país desde 1997.

Las declaraciones de Yoon se producen el mismo día en que su sucesor, Lee, anunció que Corea del Sur celebrará cada 3 de diciembre el aniversario del fallido intento de imponer la ley marcial en el país como su Día de la Soberanía Popular. EFE

