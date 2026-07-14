El expresidente Toledo solicita la gracia presidencial por razones humanitarias en Perú

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Lima, 13 jul (EFE).- El expresidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006), quien cumple dos condenas por sobornos y lavado de dinero de la empresa brasileña Odebrecht, pidió este lunes al Gobierno de Perú que le otorgue el derecho de gracia presidencial para abandonar la cárcel por razones humanitarias.

Toledo autorizó mediante una carta a su abogado, Carlos Torres Caro, a presentar una petición formal, tras lo cual este confirmó a medios locales que ya entregó un documento en el penal de Barbadillo, donde el exmandatario está preso, y que este martes hará lo mismo en el Palacio de Gobierno.

El exgobernante recurrió en su petición a una ley aprobada en 2024 por el actual Congreso que permite que las personas mayores de 80 años cumplan sus condenas con orden de comparecencia o en arresto domiciliario por razones humanitarias.

«Tengo 81 años. Mi salud se ha deteriorado gravemente en prisión. Los médicos me han advertido que un infarto o un derrame pueden ocurrir en cualquier momento», sostuvo en su carta.

Añadió que su petición «no es un acto de rendición, es un acto de justicia» y que confía en que las autoridades evaluarán su «caso con objetividad y humanidad».

Torres Caro declaró que insistirá para que el presidente interino, José María Balcázar, conceda ese beneficio, pero dijo que si la respuesta es negativa recurrirá ante la nueva mandataria Keiko Fujimori, quien asumirá el cargo el próximo 28 de julio.

Confirmó, además, que presentó primero la solicitud ante las autoridades del penal de Barbadillo porque esa medida es parte del trámite establecido, pero que ante Balcázar recurrirá «con un argumento con sustento jurídico».

El proceso judicial contra Toledo comenzó en 2016 cuando saltó a la luz el escándalo de los sobornos y pagos irregulares de Odebrecht en distintos países de Latinoamérica, pero el exgobernante peruano no pisó la cárcel hasta 2023, cuando se concretó la extradición de Estados Unidos, donde residía junto a su esposa, Elaine Karp.

Precisamente, Karp solicitó en junio pasado que se otorgue un indulto humanitario a su cónyuge, para que pueda recibir atención médica en su domicilio.

Karp, quien vive en Israel y es considerada reo contumaz por la justicia peruana, aseguró que la situación de su esposo en prisión «es terrible» porque «sufre de múltiples males que se han originado en las cárceles.

Toledo está recluido en Barbadillo, conocida como la cárcel de los expresidentes de Perú, tras haber sido condenado en 2024 a 20 años y 6 meses de prisión por los sobornos recibidos de Odebrecht, mientras que en 2025 recibió otra sentencia a 13 años y 4 meses de cárcel por las compras inmobiliarias que hizo en Perú con ese dinero. EFE

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