El expresidente Uribe pierde el liderazgo electoral de la derecha colombiana tras 24 años

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Jorge Gil Ángel

Bogotá, 31 may (EFE).- El expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) perdió este domingo el liderazgo electoral de la derecha colombiana después de un cuarto de siglo como referente político a expensas del abogado Abelardo de la Espriella, quien disputará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales con el senador izquierdista Iván Cepeda.

Con menos del 1 % de las mesas por informar, De la Espriella ocupó el primer lugar con 10,3 millones de votos (43,72 %) y le ganó el paso a segunda vuelta a la senadora uribista Paloma Valencia, que terminó en el tercer puesto con 1,6 millones de sufragios (6,92 %), muy por debajo de lo que vaticinaban las encuestas.

Durante la campaña, Uribe arropó a Valencia en numerosos mítines y la candidata acompañó al expresidente hoy a depositar su voto en la localidad de Rionegro, en el departamento de Antioquia, antes de votar ella en Bogotá.

Por esa razón, Uribe y su partido, el Centro Democrático, perdieron el liderazgo de la derecha colombiana ante el candidato del movimiento de ultraderecha Defensores de la Patria, que dio la sorpresa al aglutinar un sector ciudadano inconforme con el Gobierno del actual presidente, Gustavo Petro, y fue el triunfador de la jornada.

El poder de Uribe

A comienzos de este siglo, Uribe fue el presidente más popular de Colombia y las elecciones en las que ganó la Presidencia, en 2002 y 2006, se impuso de forma contundente en primera vuelta, algo que ningún otro político ha conseguido en el país.

Su influencia fue tan grande que en 2010 impulsó la candidatura de Juan Manuel Santos, quien fue su ministro de Defensa, y gracias a su popularidad fue elegido presidente.

Sin embargo, la relación de ambos se deterioró meses después de que Santos asumiera el poder y Uribe se convirtió en el líder la oposición, lugar que mantuvo hasta 2018 y que tuvo como principal bandera la oposición al acuerdo de paz con las FARC.

El exmandatario luego impulsó a su pupilo, Iván Duque, quien gobernó entre 2018 y 2022 y cedió el poder al actual presidente, Gustavo Petro, de quien fue el mayor opositor.

Sin embargo, la irrupción de De la Espriella, llamado ‘el Tigre’ por sus seguidores, le acaba de quitar el liderazgo de la derecha, pues el fracaso de Valencia supone un golpe de gracia anunciado para el uribismo, que fue perdiendo fuerza en las últimas semanas.

Cambio de bando

Tras la elección de Valencia como candidata de la coalición La Gran Consulta por Colombia, la aspirante eligió a Juan Daniel Oviedo, exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), como fórmula vicepresidencial.

Esa decisión dividió al Centro Democrático, pues Oviedo es homosexual asumido y apoyó el acuerdo de paz que firmaron el Gobierno y las FARC en 2016, del cual el uribismo fue y sigue siendo un férreo opositor.

Desde entonces, el Centro Democrático sufrió fricciones porque muchos de sus militantes manifestaron su inconformidad con la designación de Oviedo, un aspirante que se ubica en el centro político.

El representante electo del Centro Democrático a la Cámara Daniel Briceño, quien fue el congresista más votado de Colombia en las elecciones del pasado 8 de marzo, aseguró en un podcast la semana anterior que en la candidatura de Valencia «todo iba bien hasta que llegó Juan Daniel Oviedo».

«Paloma el 8 de marzo tenía la presidencia en las manos, pero lo que no entendieron los estrategas es que no la tenía por el centro o por los tibios, sino porque 3,2 millones de personas, que coincidían exactamente con los votos del Centro Democrático al Senado, habíamos votado por ella», añadió Briceño.

Uno de los hechos más dicientes es que las senadoras Paola Holguín y María Fernanda Cabal, quienes fueron precandidatas presidenciales del Centro Democrático, no hicieron campaña por Valencia.

Tampoco lo hizo la periodista Vicky Dávila, que participó en La Gran Consulta por Colombia, e incluso, el día de la victoria de Valencia, salió a decir públicamente que la apoyaría.

«Paloma Valencia dice ‘nos abandonó’, hablando sobre mí. No fue abandono, fue decepción, fue tristeza, a veces indignación e impotencia… pero ya nada de eso importa, importa Colombia. Paloma, la unión de las bases de la oposición tiene que derrotar este domingo a Iván Cepeda.», escribió Dávila en X el sábado.

Ahora, con la suerte echada, Valencia anunció su apoyo a De la Espriella, para evitar que Cepeda, el mayor antagonista político del expresidente, llegue al poder. EFE

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