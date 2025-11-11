El exvicepresidente Jorge Glas, entre los 300 reos trasladados a nueva cárcel de Ecuador

1 minuto

Quito, 10 nov (EFE).- El exvicepresidente correísta Jorge Glas figura entre los 300 reos trasladados a la nueva cárcel de máxima seguridad ubicada en la provincia de Santa Elena, según confirmo el presidente, Daniel Noboa, a través de su cuenta de X, donde compartió una imágenes del expolítico en el interior de la prisión.

«Bienvenido al nuevo hogar. Pronto llegarán otros criminales», escribió el mandatario.

El pasado mes de junio, Glas fue nuevamente condenado a 13 años de prisión por un delito de peculado (malversación de fondos públicos) durante el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de 2016.

Además, el que fuera una figura clave en el Gobierno de Rafael Correa, ya cumplía una pena de ocho años por dos condenas de corrupción y, tras ser liberado en 2022 y solicitar asilo político en la Embajada de México, fue nuevamente capturado y recluido en la prisión de La Roca. EFE

af/sbb