El exzar petrolero denuncia una «privatización» con la reforma de la ley de Hidrocarburos en Venezuela

El exzar petrolero Rafael Ramírez denunció el domingo que Venezuela busca la «privatización» de su industria con una reforma a su ley de Hidrocarburos, que ya tuvo una votación favorable con miras a facilitar negocios con Washington e incrementar el flujo de dólares.

En un cambio de rumbo de su modelo estatista, el país con las mayores reservas probadas de crudo en el mundo busca abrirse a empresas privadas con una modificación a la ley petrolera.

«Resulta evidente que no se trata de una reforma sino de la derogación» de la normativa «con la desnaturalización de la titularidad del petróleo como bien del dominio público, y por tanto, la privatización de las actividades primarias de la producción de petróleo, así como de su comercialización», escribió Ramírez en la red X.

La empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) «queda reducida en sus capacidades operativas a ser una simple agencia administradora de contratos, no productora de petróleo», prosiguió el exministro en un documento con comentarios difundido en la plataforma.

Una reforma a la ley de Hidrocarburos recibió una primera votación favorable el jueves en el Parlamento venezolano y espera su aprobación definitiva la próxima semana.

«Nos toca ahora avanzar para consolidar una Ley de Hidrocarburos que fortalezca la soberanía energética (…) y transforme nuestras reservas en inversión, desarrollo y bienestar para el pueblo», escribió el domingo en Telegram la mandataria encargada Delcy Rodríguez.

Venezuela busca aumentar su producción de crudo un 18% en 2026 con esta modificación legislativa, indicó el sábado el presidente de Pdvsa, Héctor Obregón. La estatal reporta una producción de 1,2 millones de barriles de crudo el año pasado.

Rodríguez asumió funciones de manera temporal tras la captura de Nicolás Maduro en una incursión militar el 3 de enero. Desde entonces, impulsa una agenda que incluye liberación de presos políticos y acuerdos petroleros.

Luego de la caída de Maduro, quien enfrenta en Nueva York un juicio por narcotráfico, Estados Unidos ha dicho estar a cargo del país y controlar las ventas de crudo venezolano.

Rodríguez reportó que el país recibió un primer giro de 300 millones de dólares tras la venta de su petróleo por Estados Unidos.

«Un tema tan importante» como la reforma a la ley petrolera venezolana «ha debido ser objeto de una amplia y democrática discusión nacional, sin embargo, se recurre a una aprobación exprés», denunció Ramírez.

Hombre de confianza del fallecido presidente Hugo Chávez, Ramírez fue el primer ministro de Petróleo de Maduro a su llegada al poder en 2013. Ocupaba el cargo desde 2002 y era presidente de Pdvsa desde 2004.

Ramírez dejó el cargo en 2014 para ser canciller y embajador ante la ONU, antes de romper con Maduro. La Fiscalía lo responsabilizó por tramas de corrupción que costaron al país unos 45.000 millones de dólares. Está prófugo de la justicia.

