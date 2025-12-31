El fútbol argentino cierra un año agitado, atípico y sin títulos para los ‘cinco grandes’

Buenos Aires, 31 dic (EFE).- El 2025 fue un año marcado por la coronación de varios equipos humildes, la disputa entre el Gobierno de Javier Milei y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la sequía de los denominados ‘cinco grandes’, que se quedaron con las manos vacías, con la excepción de Racing Club, que junto a Lanús dio al país suramericano sus dos trofeos continentales del año.

Tras la coronación en febrero de Racing en la Recopa Sudamericana al vencer al Botafogo de Brasil, el primer título de la temporada en el fútbol argentino fue la Supercopa Internacional 2024, disputada en marzo en Asunción y que quedó en manos de Talleres.

El conjunto cordobés se impuso en los penaltis sobre River Plate para lograr el primer título en la máxima categoría del fútbol local en 112 años de historia.

La final perdida ante Talleres fue la posibilidad más clara de un trofeo para el River Plate de Marcelo Gallardo en un año en el que, pese a contar figuras como Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y ‘Juanfer’ Quintero, solo alcanzó los cuartos de final de Copa Libertadores, las semifinales de Copa Argentina y no llegó siquiera a las semifinales en los torneos Apertura y Clausura.

Boca Juniors enfrentó un escenario similar, comenzando el año con la eliminación en la fase preliminar de la Libertadores y luego hilvanando malos resultados en las distintas competencias locales, con un plantel con jugadores como Leandro Paredes, Edinson Cavani y Ander Herrera. A esto se sumó el fallecimiento en octubre de su entrenador, Miguel Ángel Russo, un golpe muy duro tanto para el ‘Xeneize’ como para todo el fútbol argentino.

Durante la primera mitad del 2025, el principal campeonato fue el Torneo Apertura, que quedó en manos de Platense, club que alzó su primera corona en 120 años tras derrotar a Racing, River y San Lorenzo, antes de imponerse por 1-0 en la final ante Huracán.

Sobre la mitad de año se disputaron las dos Supercopas 2025, ambas con triunfos para Vélez Sarsfield. El conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto se impuso primero en julio por 2-0 ante Estudiantes de La Plata por la Supercopa Internacional y luego venció en septiembre, con el mismo marcador, a Central Córdoba de Santiago del Estero por la Supercopa Argentina.

A los triunfos de Talleres y Platense se sumó a comienzos de noviembre una nueva sorpresa, cuando Independiente Rivadavia de Mendoza se coronó en la Copa Argentina tras derrotar en los penaltis a Argentinos Juniors y alzó así el primero trofeo de su historia.

Polémica Gobierno-AFA

Días después, en la antesala de la final de la Copa Sudamericana en la que Lanús se terminaría imponiéndose en los penaltis sobre el brasileño Atlético Mineiro, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció la decisión de crear el título de ‘Campeón de Liga’ para el equipo con más puntos en la temporada y otorgó el trofeo a Rosario Central.

Aquel anuncio, que permitió a Ángel di María celebrar su primer campeonato en el fútbol local, desató una polémica que marcó el final del año futbolístico en Argentina e incluyó un enfrentamiento -aún vigente- entre Milei y el presidente de la AFA, Claudio Tapia.

La tensión entre el Gobierno y la AFA -cuyos líderes están en las antípodas ideológicas- lleva más de un año y se disparó por la intención del Ejecutivo de avanzar con un modelo de sociedades anónimas deportivas en el fútbol local, algo que fue rechazado de plano por la entidad rectora del fútbol argentino y por la mayoría de los clubes.

Uno de los pocos directivos del fútbol local que posicionó contra Tapia fue Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata, el club que mejor cerró el 2025.

El ‘Pincha’, conducido por Eduardo Domínguez, se coronó a mediados de diciembre en el Torneo Clausura tras vencer en la fase final a Rosario Central, Central Córdoba, Gimnasia y Esgrima y a Racing en la final.

El último título del año fue el Trofeo de Campeones, que enfrentó a los vencedores de los torneos Apertura (Platense) y Clausura (Estudiantes), y que quedó en manos del ‘Pincha’ tras imponerse por 2-1.

De cara al 2026 los dos equipos que descendieron fueron Godoy Cruz de Mendoza y San Martín de San Juan, mientras que los que ascendieron a Primera División fueron Gimnasia y Esgrima de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto.

Para los torneos continentales del año próximo Argentina tendrá seis plazas directas a la fase de grupos de la Copa Libertadores: Lanús, Platense, Estudiantes de La Plata, Independiente Rivadavia de Mendoza, Rosario Central y Boca Juniors, mientras que Argentinos Juniors disputará la fase preliminar.

En tanto, habrá otros seis equipos en la Copa Sudamericana: River Plate, Racing Club, Deportivo Riestra, San Lorenzo, Tigre y Barracas Central, quedando Independiente sin competencias internacionales. EFE

